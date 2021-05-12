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Летящее платье и свободные шорты: стилист назвала 9 главных вещей летнего гардероба 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Лето уже на пороге, так что пора составить грамотный актуальный гардероб на любимое многими время года. В 2021 нам точно понадобятся босоножки "подо все" и летящие платья.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

Базовая подборка самых нужных вещей для того, чтобы стильно провести лето. ⁣⁣⠀

  • Брючный костюм - отличная инвестиция в гардероб.

  • Трикотажный костюм - комфортно, удобно, просто.

  • Базовая футболка без декора - на все случаи жизни.

  • Цветная кожаная куртка.

  • Цветной тренч.

  • Летящее платье - для прогулок и деловых встреч.

  • Свободные шорты - и на отдых, и по городу.

  • Босоножки "подо все".

  • Солнечные очки, чтобы дополнить образ.

9 главных вещей на лето (фото: instagram.com/tatvolkova)

Раньше стилист показала, как носить джинсы-слоучи этим летом.

Смотрите также, какие вещи пора выкинуть, если хотите оставаться стильной в 2021 году.

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