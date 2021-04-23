Лорак впервые рассказала о своем 12-летнем романе с продюсером: я была объектом для заработка

Украинская певица Ани Лорак, которая сменила место жительства на Россию, в 15 лет влюбилась в своего продюсера Юрия Фалесу и прожила с ним в гражданском браке целых 12 лет. Ради нее он ушел от жены, но их отношения все равно закончились. Исполнительница впервые рассказала, что же им помешало быть дальше вместе.

Именно Юрий Фалеса заметил тогда застенчивую Ани Лорак на "Славянском базаре" и предложил сделать из нее звезду. У него это получилось. Каролина Куек достигла высот славы, но вот с личной жизнью что-то не заладилось.

Лорак всегда мечтала о детях, но Фалеса, который был намного старше ее, не хотел об этом слышать. В его планы это не входило, он делал упор на зарабатывании денег на певице.

Артистка вспомнила историю из прошлого, когда она заболела, а продюсер и муж заставил ее выйти на сцену.

Юрий Фалеса и Ани Лорак (фото: vk.com)

"Юра не говорил мне о детях. Он лишь хотел, чтобы я работала, достигала высот. Помню, как-то я сильно заболела ангиной, у меня опухло горло, поднялась температура, но из-за большого гонорара Юрий заставил меня выступать. "Соберись, ты артистка! Давай!" — говорил он. В тот момент я спросила себя: кого же полюбил Юра — меня артистку или меня человека? Он относился ко мне как объекту по зарабатыванию денег и ставил карьеру превыше всего", - призналась звезда спустя много лет.

В 2005 пути Лорак и Фалесы разошлись, а в 2009 она встретила турецкого бизнесмена Мурата и у них родилась дочь. Но и в этом браке у певицы не сложилось. В 2018 году они разошлись из-за разгульного образа жизни турка и его постоянных измен.