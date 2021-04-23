ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лорак вперше розповіла про свій 12-річний роман з продюсером: я була об'єктом для заробітку

Новость на русском → П'ятниця 23 квітня 2021 08:26
Лорак вперше розповіла про свій 12-річний роман з продюсером: я була об'єктом для заробітку Фото: Ані Лорак розповіла про колишнього продюсера (facebook.сом.AniLorak)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Ані Лорак, яка змінила місце проживання на Росію, в 15 років закохалася в свого продюсера Юрія Фалесу і прожила з ним у цивільному шлюбі цілих 12 років. Заради неї він пішов від дружини, але їхні стосунки все одно закінчилися. Виконавиця вперше розповіла, що ж їм завадило бути далі разом.

Про це Лорак повідала на передачі "Доля людини" з Борисом Корчевніковим на каналі "Росія 1".

Саме Юрій Фалеса помітив тоді сором'язливу Ані Лорак на "Слов'янському базарі" і запропонував зробити з неї зірку. У нього це вийшло. Кароліна Куєк досягла висот слави, але ось з особистим життям щось не склалося.

Лорак завжди мріяла про дітей, але Фалеса, який був набагато старший за неї, не хотів про це чути. У його плани це не входило, він робив упор на зароблянні грошей на співачці.

Артистка згадала історію з минулого, коли вона захворіла, а продюсер і чоловік змусив її вийти на сцену.

Лорак вперше розповіла про свій 12-річний роман з продюсером: я була об'єктом для заробіткуЮрій Фалеса і Ані Лорак (фото: vk.com)

"Юра не говорив мені про дітей. Він лише хотів, щоб я працювала, досягала висот. Пам'ятаю, якось я сильно захворіла на ангіну, у мене опухло горло, піднялася температура, але через великий гонорар Юрій змусив мене виступати. "Зберися, ти артистка! Ну ж бо!"- говорив він. У той момент я запитала себе: кого ж полюбив Юра - мене артистку або мене людину? Він ставився до мене як об'єкту із заробляння грошей і ставив кар'єру понад усе", - зізналася зірка через багато років.

У 2005 шляхи Лорак і Фалеси розійшлися, а у 2009 вона зустріла турецького бізнесмена Мурата й у них народилася дочка. Але і в цьому шлюбі у співачки не склалося. У 2018 році вони розійшлися через розгульний спосіб життя турка і його постійні зради.

Читайте також, екс-продюсер Лорак згадав про їх 12-річні романтичні відносини.

До речі, з'ясувалася причина возз'єднання Ані Лорак і її колишнього чоловіка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Ані Лорак
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Розмитнення євроблях за новими правилами: експерти назвали "підводні камені" Закону
Розмитнення євроблях за новими правилами: експерти назвали "підводні камені" Закону