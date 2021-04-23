Лорак вперше розповіла про свій 12-річний роман з продюсером: я була об'єктом для заробітку

Українська співачка Ані Лорак, яка змінила місце проживання на Росію, в 15 років закохалася в свого продюсера Юрія Фалесу і прожила з ним у цивільному шлюбі цілих 12 років. Заради неї він пішов від дружини, але їхні стосунки все одно закінчилися. Виконавиця вперше розповіла, що ж їм завадило бути далі разом.

Саме Юрій Фалеса помітив тоді сором'язливу Ані Лорак на "Слов'янському базарі" і запропонував зробити з неї зірку. У нього це вийшло. Кароліна Куєк досягла висот слави, але ось з особистим життям щось не склалося.

Лорак завжди мріяла про дітей, але Фалеса, який був набагато старший за неї, не хотів про це чути. У його плани це не входило, він робив упор на зароблянні грошей на співачці.

Артистка згадала історію з минулого, коли вона захворіла, а продюсер і чоловік змусив її вийти на сцену.

Юрій Фалеса і Ані Лорак (фото: vk.com)

"Юра не говорив мені про дітей. Він лише хотів, щоб я працювала, досягала висот. Пам'ятаю, якось я сильно захворіла на ангіну, у мене опухло горло, піднялася температура, але через великий гонорар Юрій змусив мене виступати. "Зберися, ти артистка! Ну ж бо!"- говорив він. У той момент я запитала себе: кого ж полюбив Юра - мене артистку або мене людину? Він ставився до мене як об'єкту із заробляння грошей і ставив кар'єру понад усе", - зізналася зірка через багато років.

У 2005 шляхи Лорак і Фалеси розійшлися, а у 2009 вона зустріла турецького бізнесмена Мурата й у них народилася дочка. Але і в цьому шлюбі у співачки не склалося. У 2018 році вони розійшлися через розгульний спосіб життя турка і його постійні зради.