Лорак впервые рассказала о своем 12-летнем романе с продюсером: я была объектом для заработка

Именно Юрий Фалеса заметил тогда застенчивую Ани Лорак на "Славянском базаре" и предложил сделать из нее звезду. У него это получилось. Каролина Куек достигла высот славы, но вот с личной жизнью что-то не заладилось.

Лорак всегда мечтала о детях, но Фалеса, который был намного старше ее, не хотел об этом слышать. В его планы это не входило, он делал упор на зарабатывании денег на певице.

Артистка вспомнила историю из прошлого, когда она заболела, а продюсер и муж заставил ее выйти на сцену.

Юрий Фалеса и Ани Лорак (фото: vk.com)

"Юра не говорил мне о детях. Он лишь хотел, чтобы я работала, достигала высот. Помню, как-то я сильно заболела ангиной, у меня опухло горло, поднялась температура, но из-за большого гонорара Юрий заставил меня выступать. "Соберись, ты артистка! Давай!" — говорил он. В тот момент я спросила себя: кого же полюбил Юра — меня артистку или меня человека? Он относился ко мне как объекту по зарабатыванию денег и ставил карьеру превыше всего", - призналась звезда спустя много лет.

В 2005 пути Лорак и Фалесы разошлись, а в 2009 она встретила турецкого бизнесмена Мурата и у них родилась дочь. Но и в этом браке у певицы не сложилось. В 2018 году они разошлись из-за разгульного образа жизни турка и его постоянных измен.