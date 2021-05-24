Лучше массажа и крема: нутрициолог назвала один-единственный продукт от целлюлита

Специалист уверена, что отличным помощником в решении вопроса станет вовсе не косметика и даже не массаж, а… коллаген!

Катерина Йенсен - нутрициолог (фото: instagram.com/food4vita)

Всего 2,5 грамма коллагена в день помогают сократить или вовсе убрать целлюлит. И это не просто догадки или предположения, а данные научных исследований, опубликованных, в частности, в Journal of Medicinal Food.

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Все дело в том, что целлюлит - это НЕ признак того, что:

у вас собрались шлаки и токсины и "просто" нужен детокс,

у вас слишком много жира под кожей (да-да, у худых ведь тоже бывает целлюлит!).⠀

Целлюлит - это проявление нарушений в соединительных тканях. В частности, целлюлит - это проблема потери эластичности соединительных тканей. Не бывает крема или массажа, способного надолго (если вообще!) избавить вас от этой напасти.

При чем тут коллаген? Он как раз необходим для восстановления эластичности кожи и соединительных тканей внутри нашего тела.