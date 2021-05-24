Краще масажу і крему: нутриціолог назвала один-єдиний продукт від целюліту

Спеціаліст впевнена, що відмінним помічником у вирішенні питання стане зовсім не косметика і навіть не масаж, а ... колаген!

Катерина Йенсен - нутриціолог (фото: instagram.com/food4vita)

Всього 2,5 грама колагену в день допомагають скоротити або зовсім прибрати целюліт. І це не просто припущення або припущення, а дані наукових досліджень, опублікованих, зокрема, в Journal of Medicinal Food.

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Вся справа в тому, що целюліт - це НЕ ознака того, що:

у вас зібралися шлаки і токсини і "просто" потрібен детокс,

у вас занадто багато жиру під шкірою (так-так, у худих теж буває целюліт!).⠀

Целюліт - це прояв порушень в сполучних тканинах. Зокрема, целюліт - це проблема втрати еластичності сполучних тканин. Не буває крему або масажу, здатного надовго (якщо взагалі!) позбавити вас від цієї напасті.

При чому тут колаген? Він якраз необхідний для відновлення еластичності шкіри і сполучних тканин всередині нашого тіла.