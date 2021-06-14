Лучший выбор на лето: стилист назвала окрашивания волос, которые смотрятся дорого

Стиль девушки - это не только одежда. Так что не стоит пренебрегать уходом за волосами в поисках нового платья. Волосы, как и макияж с маникюром, - это и есть базовая основа стиля.
В своем Instagram стилист Катя Кида рассказала, как покрасить волосы летом 2021, чтобы они выглядели актуально и ухоженно, а еще - дорого.
Летом 2021 выбирайте натуральные природные оттенки: отдайте предпочтение темно-русому, а не сине-черному, пшеничному, а не платиновому блонду.
Золотистый блонд. Такое окрашивание смотрится изысканно и подчеркивает загар и здоровое сияние кожи.
Сложные окрашивания. Такие техники давно полюбили знаменитости, они требуют профессионализма мастера, так что экономить на них не стоит, зато результат вас наверняка порадует.
В стиле Джейн Биркин: стилист показала, какие плетеные сумки выбирать на лето 2021
И помните про грамотный уход: вы можете посещать самых профессиональных колористов, чтобы добиться красивого оттенка, но если после домашнего ухода (мытья и сушки) ваши волосы не выглядят здоровыми: сухие, концы торчат, пушатся, то это испортит даже самый стильный образ. Очень важно научиться укладывать после мытья волосы так, чтобы они выглядели здоровыми.
Также дороги выглядят однотонные окрашивания.
Как покрасить волосы - решать вам, главное - помните про качественный уход (фото: instagram.com/katia.kida)
Раньше стилист показала, как одеться и по-летнему, и по-деловому сразу.