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Кращий вибір на літо: стиліст назвала фарбування волосся, які виглядають дорого

Автор: Тетяна Турчанікова

Стиль дівчини - це не тільки одяг. Тож не варто нехтувати доглядом за волоссям в пошуках нової сукні. Волосся, як і макіяж з манікюром, - це і є базова основа стилю.

У своєму Instagram стиліст Катя Кіда розповіла, як пофарбувати волосся влітку 2021, щоб вони виглядали актуально і доглянуто, а ще - дорого.

Влітку 2021 вибирайте натуральні природні відтінки: віддайте перевагу темно-русявому, а не синьо-чорному, пшеничному, а не платиновому блонду.

Які фарбування вибрати на літо 2021

Золотистий блонд. Таке фарбування виглядає вишукано і підкреслює загар і здорове сяйво шкіри.

Складні фарбування. Такі техніки давно полюбили знаменитості, вони вимагають професіоналізму майстра, тож економити на них не варто, зате результат вас напевно порадує.

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І пам'ятайте про грамотний догляд: ви можете відвідувати найпрофесійніших колористів, щоб домогтися красивого відтінку, але якщо після домашнього догляду (миття та сушіння) ваше волосся не виглядають здоровими: сухі, кінці стирчать, пушаться, то це зіпсує навіть найстильніший образ. Дуже важливо навчитися укладати після миття волосся так, щоб воно виглядало здоровим.

Також дороги виглядають однотонні фарбування.

Як пофарбувати волосся - вирішувати вам, головне - пам'ятайте про якісний догляд (фото: instagram.com/katia.kida)

Раніше стиліст показала, як одягнутися і по-літньому, і по-діловому відразу.

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