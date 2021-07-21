Маричка Падалко показала редкие фото с подросшими детьми

Чаще всего Падалко публикует фотографии младшей дочери Екатерины, поскольку старшие дети Мария и Михаил не любят публичности. Сегодня же их можно увидеть на отдыхе у Черного моря.

Маричка Падалко с детьми (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Телеведущая с семьей посетила Грибовку, и ответила на популярные вопросы своих подписчиков.

Маричка Падалко с детьми (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Чаще всего ее спрашивали, как обстоят дела с медузами. Маричка ответила, что за все время отдыха медуз она видела на кадрах из Азовского моря, а в Одесской области ничего подобного нет.

Маричка Падалко с детьми (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Водоросли иногда были - ближе к берегу. Далее - очень чисто. В общем, вода не такая голубая возможно, как на фото с Мальдив, но чистая", - написала она.

Что касается цен на жилье, то там, где они отдыхали, были такие цены как в 2019 году. При этом телеведущая отметила, что цены на продукты в маленьких магазинах немного выше средних по стране.

И хотя отдых в целом ей понравился, она думает, что в следующем году поедет с семьей за границу.