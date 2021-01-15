MARUV на концерте Morgenstern в Дубае показала горячие танцы: немножко тверканули

Эпатажная украинская певица MARUV (Анна Корсун) показала видео из Дубая с горячими танцами, которые устроила на концерте российского рэпера Моргенштерна в ночном клубе.
Артистка поделилась кадрами с исполнением элементов тверкинга вместе с подругой в своем Instagram в stories.
В ОАЭ MARUV приехала после выступлений и отдыха в Турции со своим мужем Александром. На знаменитом курорте на побережье Персидского залива девушка остановилась в отеле, который часто выбирают также и российские звезды.
Певица не забывает о своих поклонниках, публикуя в сети фото в купальнике в бассейне, и в откровенном эротическом белье под названием Black Devil собственного именного бренда.
MARUV в Дубае (фото: facebook.com/MaruvOfficial)
Также Анна посещает концерты и выступления других артистов в Дубае.
MARUV на концерте Моргенштерна в Дубае (фото: instagram.com/stories/maruvofficial)
"Залетела на концерт к Morgenstern. Дубай полон сюрпризов в этом году. Немножко тверкнули с Аминой Тамерлановой", - подписала MARUV видео.
Ролик с зажигательными танцами можно посмотреть по этой ссылке.
MARUV показала свой лук для отдыха в ночном клубе в Дубае (фото: instagram.com/stories/maruvofficial)
Ранее сообщалось, что бесстыжая MАRUV в пикантном белье "взорвала" сеть, похваставшись перед поклонниками новыми эротическими жаркими кадрами.
Напомним, что недавно MАRUV завела сеть горячим выступлением и получила порцию критики.