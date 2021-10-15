Массажи тут не помогут: нутрициолог рассказала, как на самом деле убирают целлюлит

В мечтах о гладкой коже на бедрах девушки постоянно сидят на диетах и терпят антицеллюлитные, часто - болезненные, массажи.
Но антицеллюлитный массаж - не волшебная таблетка, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.
"Апельсиновая корка" - это не только "побочка» лишнего веса. Вопреки стереотипам, даже у очень стройных девушек можно заметить дряблую кожу.
Большинство начинают искать решение этой проблемы именно в кабинете массажиста, который обещает "разбить" целлюлит буквально за 1 курс или надеятся на аппаратные процедуры за немалые деньги. И это большая ошибка.⠀
Для правильной стратегии улучшения качества тела прежде всего необходимо влиять на состав тела.
Часто девушки бывают уверены, что им необходимо продолжать снижать вес, чтобы избавиться от целлюлита. Показывая его на своих бедрах у меня в кабинете, они пытаются доказать, что он исчезнет, если она скинет еще 2-5-10... кг.
Это совершено не так! Когда после биоимпедансного анализа дефицит мышечной массы очевиден, вопрос закрывается.
Мышечный тонус - вот к чему нужно стремиться. Сомневаюсь, что массажем и / или аппаратом можно повлиять на мышечную массу. Друзья, это все сказки для ленивых, а стратегия по работе с целлюлитом совсем другая.
Раньше нутрициолог дала список самых полезных продуктов на осень, стоит захватить с собой в супермаркет.