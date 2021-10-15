Масажі тут не допоможуть: нутриціолог розповіла, як насправді прибирають целюліт

У мріях про гладку шкіру на стегнах дівчата постійно сидять на дієтах і терплять антицелюлітні, часто - болючі, масажі.
Але антицелюлітний масаж - не чарівна таблетка, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.
"Апельсинова кірка" - це не тільки "побічка" зайвої ваги. Всупереч стереотипам, навіть у дуже струнких дівчат можна помітити в'ялу шкіру.
Більшість починають шукати вирішення цієї проблеми саме в кабінеті масажиста, який обіцяє "розбити" целюліт буквально за 1 курс або сподіваються на апаратні процедури за чималі гроші. І це велика помилка.⠀
Для правильної стратегії поліпшення якості тіла перш за все необхідно впливати на склад тіла.
Часто дівчата бувають впевнені, що їм необхідно продовжувати знижувати вагу, щоб позбутися целюліту. Показуючи його на стегнах у мене в кабінеті, вони намагаються довести, що він зникне, якщо вона скине ще 2-5-10... кг.
Це не так! Коли після біоімпедансного аналізу дефіцит м'язової маси очевидний, питання закривається.
М'язовий тонус - ось до чого потрібно прагнути. Сумніваюся, що масажем і / або апаратом можна вплинути на м'язову масу. Друзі, це все казки для ледачих, а стратегія по роботі з целюлітом зовсім інша.
Раніше нутриціолог дала список найкорисніших продуктів на осінь, варто захопити з собою в супермаркет.