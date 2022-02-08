Маст-хэв в домашней аптечке: это простое натуральное средство поможет от жара и боли

Высокая температура – еще не повод бежать в аптеку за сильными жаропонижающими. Иногда избавиться от простуды может помочь простой натуральный "аспирин".
Растение-маст-хэв в домашней фитоаптечке – это таволга, рассказала в своем блоге о здоровом питании нутрициолог Вероника Хуснутдинова.
Почему тавалга должна быть всегда в домашней аптечке
Таволга обладает сильным кроверазжижающим, жаропонижающим и обезболивающим эффектом. Мало кто знает, что название "аспирин" произошло от слова "спирея", именно так раньше называли таволгу. Это одно из главных растений, которое мы рекомендуем при коронавирусе.
Таволга стимулирует кровоснабжение головного мозга, улучшает его работу.
Отвар из таволги в два и три раза снижает вероятность развития опухолей в головном и спинном мозге, говорится в статье, опубликованной в Journal of Neuro-Oncology.
Смесь порошка таволги (просто разотрите цветы растения пальцами) с базовым маслом помогает при кожной экземе.
Цветки таволги обладают сосудорасширяющим действием по типу эуфиллина при астме, улучшают вентиляцию бронхов.
Быстро поставит на ноги (фото: pexels.com)
Настой:
таволга - 1 часть,
лист черной смородины - 5 частей,
лист брусники, и плоды шиповника - по 3 части.
Активизирует лимфообразование, усиливать лимфодренаж, что очень важно при инфекционных болезнях, а также для очистки внутренней среды организма от токсинов на клеточном уровне.
Порошок из таволги заживляет раны и ожоги.
Экстракт таволги проявляет гепатопротекторную и антиоксидантную активность, улучшает функцию печени.
Таволга применяется при противовоспалительном протоколе. Снижает уровень воспаления в организме.
Внимание: по поводу противопоказаний проконсультируйтесь со своим врачом.