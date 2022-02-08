Маст-хев у домашній аптечці: цей простий натуральний засіб допоможе від жару та болю

Висока температура - ще не привід бігти в аптеку за сильними жарознижувальними. Іноді позбутися від застуди може допомогти простий натуральний "аспірин".
Рослина-маст-хев в домашній фіто аптечці - це таволга, розповіла в своєму блозі про здорове харчування нутриціолог Вероніка Хуснутдінова.
Чому тавалга повинна бути завжди в домашній аптечці
Таволга володіє сильним жарознижуючим і знеболюючим ефектом. Мало хто знає, що назва "аспірин" походить від слова "спірея", саме так раніше називали таволгу. Це одна з головних рослин, що ми рекомендуємо при коронавірусі.
Таволга стимулює кровопостачання головного мозку, покращує його роботу.
Відвар з таволги в два і три рази знижує ймовірність розвитку пухлин у головному і спинному мозку, йдеться в статті, опублікованій в Journal of Neuro-Oncology.
Суміш порошку таволги (просто розітріть квіти рослини пальцями) з базовим маслом допомагає при шкірній екземі.
Квітки таволги мають судинорозширювальну дію за типом еуфіліну при астмі, покращують вентиляцію бронхів.
Швидко поставить на ноги (фото: pexels.com)
Настій:
таволга, 1 частина,
лист чорної смородини, 5 частин,
лист брусниці, і плоди шипшини, по 3 частини.
Активізує лімфоутворення, посилювати лімфодренаж, що дуже важливо при інфекційних хворобах, а також для очищення внутрішнього середовища організму від токсинів на клітинному рівні.
Порошок з таволги загоює рани і опіки.
Екстракт таволги проявляє гепатопротекторну і антиоксидантну активність, покращує функцію печінки.
Таволга застосовується при протизапальному протоколі. Знижує рівень запалення в організмі.
Увага: з приводу протипоказань проконсультуйтеся зі своїм лікарем.