RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Маст-хев у домашній аптечці: цей простий натуральний засіб допоможе від жару та болю

Автор: Тетяна Турчанікова

Висока температура - ще не привід бігти в аптеку за сильними жарознижувальними. Іноді позбутися від застуди може допомогти простий натуральний "аспірин".

Рослина-маст-хев в домашній фіто аптечці - це таволга, розповіла в своєму блозі про здорове харчування нутриціолог Вероніка Хуснутдінова.

Чому тавалга повинна бути завжди в домашній аптечці

  • Таволга володіє сильним жарознижуючим і знеболюючим ефектом. Мало хто знає, що назва "аспірин" походить від слова "спірея", саме так раніше називали таволгу. Це одна з головних рослин, що ми рекомендуємо при коронавірусі.
  • Таволга стимулює кровопостачання головного мозку, покращує його роботу.
  • Відвар з таволги в два і три рази знижує ймовірність розвитку пухлин у головному і спинному мозку, йдеться в статті, опублікованій в Journal of Neuro-Oncology.
  • Суміш порошку таволги (просто розітріть квіти рослини пальцями) з базовим маслом допомагає при шкірній екземі.
  • Квітки таволги мають судинорозширювальну дію за типом еуфіліну при астмі, покращують вентиляцію бронхів.

Швидко поставить на ноги (фото: pexels.com)

Настій:

  • таволга, 1 частина,
  • лист чорної смородини, 5 частин,
  • лист брусниці, і плоди шипшини, по 3 частини.
  1. Активізує лімфоутворення, посилювати лімфодренаж, що дуже важливо при інфекційних хворобах, а також для очищення внутрішнього середовища організму від токсинів на клітинному рівні.
  2. Порошок з таволги загоює рани і опіки.
  3. Екстракт таволги проявляє гепатопротекторну і антиоксидантну активність, покращує функцію печінки.
  4. Таволга застосовується при протизапальному протоколі. Знижує рівень запалення в організмі.

Увага: з приводу протипоказань проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше нутриціолог назвала список продуктів, багатих вітаміном С, допоможуть підвищити імунітет.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжа