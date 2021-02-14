Меган Маркл беременна: счастью нет предела

"Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут своего второго ребенка", - сказал представитель пары.

Меган и Гарри объявили о своей беременности, представив черно-белую фотографию, которая была сделана их другом и фотографом Мизан Гарриманом.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: twitter.com/misanharriman)

На фото улыбающийся Гарри с любовью смотрит на Меган, которая прижимает к себе свой живот, лежа у него на коленях.

Радостная новость, которой они поделились в День святого Валентина, пришла после того, как 39-летняя Меган рассказала, что в июле прошлого года у нее случился выкидыш.

"Потерять ребенка - значит нести почти невыносимое горе, переживаемое многими, но о котором мало кто говорит", - написала она 25 ноября в откровенно откровенном эссе New York Times.