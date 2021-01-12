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Меган Маркл и принц Гарри решили позлить королеву Елизавету II

Автор: Светлана Мащенко

Меган Маркл и принц Гарри решили запустить собственное комедийное шоу. Идея не очень по душе королеве Елизавете, ведь на кону честь и достоинство Британской монархии.

Несмотря на то, что королева и ее близкое окружение старается не допускать коммерциализации монархии, герцоги Сассекские продолжают строить свою медиа-империю. Ранее внук Елизаветы II и его жена уже создали подкаст Archewell Audio. Теперь же речь идет о собственной продюсерской компании, пишет The Sun.

После регистрации собственной торговой марки Archewell Productions Меган и Гарри смогут создавать художественные, документальные фильмы, телешоу и прочую медиапродукцию.

Правда пока не уточняется, в какой роли будут выступать герцоги Сассекские - лишь продюсеров или появятся на экране. Но СМИ предполагают, что актерские амбиции не позволят Меган остаться за кадром.

По информации инсайдеров самостоятельные инициативы внука и невестки королевы беспокоят Букингемский дворец, который опасается коммерциализация монархии.

Ранее мы писали, что Меган Маркл когда-то хотела увести мужа у голливудской звезды, из-за чего между актрисами возникла вражда.

Также сообщалось, что Меган Маркл впервые после новости о выкидыше появилась на телевидении.

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