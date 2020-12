Меган Маркл впервые после новости о выкидыше появилась на ТВ и поблагодарила за помощь

Меган Маркл впервые после новости о выкидыше появилась на публике. Герцогиня Сассекская приняла участие в программе американского канала CNN Heroes ("Герои").

Это шоу посвящено "простым людям, меняющим мир". 39-летняя Меган произнесла вдохновенную речь в эфире канала CNN.

Супруга принца Гарри выразила восхищение теми, кто самоотвержено помогает другим людям во время пандемии коронавируса.

"В год, который был таким непростым для всех, меня вдохновляют истории о сострадании. По всей стране люди отложили в сторону свои собственные нужды, чтобы собраться вместе и поддержать коллективное благополучие", - сказала Меган.

Герцогиня поделилась историями волонтеров, которые развозили еду для тех, кто не мог выходить из дому.

К слову, в числе таких были и сами Меган и Гарри. Они подрабатывали курьерами в родном городе девушки - Лос-Анджелесе в апреле этого года.

