Меган Маркл собралась в президенты США - СМИ

В СМИ сообщается, что сейчас представители Меган ведут переговоры с функционерами Демократической партии.

Там уже заявили, что популярность супруги принца Гарри и позиция по таким вопросам, как издевательства и психическое здоровье, могут быть полезными для политики.

Герцогиня, как известно, придерживается демократических ценностей, выступая за гендерное и расовое равенство.

Тем не менее, в демократической партии выказывают некие опасения относительно членов королевской семьи и считают, что Меган Маркл стоит еще заслужить доверие американцев.

Отметим, что знаменитости в США часто становятся послами или представителями разных комитетов.

Но о том, с чего бы могла начать карьеру Меган Маркл, как общественный деятель и политик, демократы пока не говорят.