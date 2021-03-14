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Меган Маркл собралась в президенты США - СМИ

Автор: Светлана Мащенко

Меган Маркл может участвовать в президентских выборах и бороться за пост главы Соединенных Штатов Америки. Такое заявление появилось после громкого интервью невестки Елизаветы II, которое она дала Опре Уинфри.

Об этом сообщает западный таблоид Express.

В СМИ сообщается, что сейчас представители Меган ведут переговоры с функционерами Демократической партии.

Там уже заявили, что популярность супруги принца Гарри и позиция по таким вопросам, как издевательства и психическое здоровье, могут быть полезными для политики.

Герцогиня, как известно, придерживается демократических ценностей, выступая за гендерное и расовое равенство.

Тем не менее, в демократической партии выказывают некие опасения относительно членов королевской семьи и считают, что Меган Маркл стоит еще заслужить доверие американцев.

Отметим, что знаменитости в США часто становятся послами или представителями разных комитетов.

Но о том, с чего бы могла начать карьеру Меган Маркл, как общественный деятель и политик, демократы пока не говорят.

Напомним, что интервью беременной Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри наделало много шума после того, как экс-актриса заявила о расизме в британской королевской семье и желании совершить суицид.

Сейчас Меган и Гарри ждут появления на свет второго ребенка, который должен родиться уже в конце весны. Пара недавно рассекретила пол малыша, а также появилась информация, как они могут его назвать.

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