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Меган Маркл зібралася в президенти США - ЗМІ

Автор: Світлана Мащенко

Меган Маркл може брати участь у президентських виборах і боротися за пост глави Сполучених Штатів Америки. Така заява з'явилася після гучного інтерв'ю невістки Єлизавети II, яку вона дала Опрі Вінфрі.

Про це повідомляє західний таблоїд Express.

У ЗМІ повідомляється, що зараз представники Меган ведуть переговори з функціонерами Демократичної партії.

Там вже заявили, що популярність дружини принца Гаррі і позиція щодо таких питань, як знущання і психічне здоров'я, можуть бути корисними для політики.

Герцогиня, як відомо, дотримується демократичних цінностей, виступаючи за гендерну і расову рівність.

З усім тим в демократичній партії виявляють певні побоювання щодо членів королівської сім'ї і вважають, що Меган Маркл варто ще заслужити довіру американців.

Зазначимо, що знаменитості в США часто стають послами або представниками різних комітетів.

Але про те, з чого могла би почати кар'єру Меган Маркл, як громадський діяч і політик, демократи поки не говорять.

Нагадаємо, що інтерв'ю вагітної Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Уїнфрі наробило багато шуму після того, як екс-актриса заявила про расизм в британській королівській сім'ї і бажання вчинити суїцид.

Зараз Меган і Гаррі чекають появи на світ другої дитини, яка має народитися вже в кінці весни. Пара нещодавно розсекретила стать малюка, а також з'явилася інформація, як вони можуть його назвати.

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