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Меган Маркл выиграла суд против известного таблоида

Автор: Роман Мирончук

Меган Маркл выиграла иск в Высоком суде против издания Mail on Sunday за публикацию личного рукописного письма, которое адресовалось ее отцу Томасу Маркл.

Об этом сообщает издание Hello!

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В своем заявлении Меган поблагодарила мужа принца Гарри и свою мать Дорию Рэгланд за их поддержку.

"Я благодарна судам за то, что они привлекли Associated Newspapers и The Mail on Sunday к ответственности за их незаконные и бесчеловечные действия", - заявила герцогиня Сассекская.

39-летняя Маркл подала в суд на ANL, издателей MailOnline и Mail On Sunday, за нарушение авторских прав, нарушение ее конфиденциальности и нарушение закона о защите данных, в отношении статей, в которых были показаны части письма ее 76-летниему отцу в августе 2018 года.

Представитель ANL заявил, что он очень удивлен этим судебным решением, и отказом в возможности выслушать и проверить все доказательства в открытом суде в ходе полного судебного разбирательства.

Напомним, Меган Маркл впервые за долгое время появилась на людях. При этом герцогиню сразу же заподозрили в беременности.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри впервые показали свой дом за 15 млн долларов, в котором 9 спален и 16 ванных. Пара переехала в США летом 2020 года. Они живут в доме в Монтесито, штат Калифорния.

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