Меган Маркл виграла суд проти відомого таблоїду

У своїй заяві Меган подякувала чоловікові принцу Гаррі і своїй матері Дорії Рэгланд за їх підтримку.

"Я вдячна судам за те, що вони привернули Associated Newspapers і The Mail on Sunday до відповідальності за їх незаконні і нелюдські дії", - заявила герцогиня Сассекська.

39-річна Маркл подала в суд на ANL, видавців MailOnline й Mail On Sunday, за порушення авторських прав, порушення її конфіденційності та порушення закону про захист даних, стосовно статей, в яких були показані частини листа її 76-летниему батькові в серпні 2018 року.

Представник ANL заявив, що він дуже здивований цим судовим рішенням, та відмовою в можливості вислухати і перевірити всі докази у відкритому суді в ході повного судового розгляду.