Меган Маркл виграла суд проти відомого таблоїду

Меган Маркл виграла позов у Високому суді проти видання Mail on Sunday за публікацію особистого рукописного письма, яке адресувалося її батькові Томасу Маркл.
Про це повідомляє видання Hello!
У своїй заяві Меган подякувала чоловікові принцу Гаррі і своїй матері Дорії Рэгланд за їх підтримку.
"Я вдячна судам за те, що вони привернули Associated Newspapers і The Mail on Sunday до відповідальності за їх незаконні і нелюдські дії", - заявила герцогиня Сассекська.
39-річна Маркл подала в суд на ANL, видавців MailOnline й Mail On Sunday, за порушення авторських прав, порушення її конфіденційності та порушення закону про захист даних, стосовно статей, в яких були показані частини листа її 76-летниему батькові в серпні 2018 року.
Представник ANL заявив, що він дуже здивований цим судовим рішенням, та відмовою в можливості вислухати і перевірити всі докази у відкритому суді в ході повного судового розгляду.
Нагадаємо, Меган Маркл вперше за довгий час з'явилася на людях. При цьому герцогиню відразу ж запідозрили у вагітності.
Раніше Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали свій будинок за 15 млн доларів, в якому 9 спалень і 16 ванних. Пара переїхала в США влітку 2020 року. Вони живуть у будинку в Монтесіто, Каліфорнія.