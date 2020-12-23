Металлический Бык обогатит эти знаки Зодиака: везунчиков всего четыре!

Гороскоп на 2021 год белого металлического Быка пророчит некоторым знакам Зодиака удачливость в делах и невероятный финансовый успех. Астрологи считают, что звезды будут особенно благосклонны для четырех представителей зодиакального круга.

Успех в 2021 году придет Раку, Льву, Деве и Рыбам. А вот сумеют ли они правильно распорядиться шансами, напрямую зависит от них самих. Астрологи далии каждому из них совет, как выжать максимум удачи для них в года Быка, пишет КП.

Рак

Раку в году Быка будет во всем сопутствовать удача. Астрологи считают, что вы сумеете получить деньги, о которых и думать забыли: вам вернут старый долг или прогоревший банк рассчитается по вкладам. А полученные средства Рак сможет удачно инвестировать. Плюс вы сможете сделать ряд крупных покупок для дома или завершить ремонт. Но здесь важно знать меру: не старайтесь заработать сверх, иначе рискуете прогореть. А если получили больше - поделитесь с близкими.

Лев

В 2021 году Львы смогут затеять удачный бизнес, либо же получить серьезное продвижение по службе. Эти обстоятельства помогут вам серьезно повысить жизненный уровень. Заработанное же вам захочется потратить на роскошную покупку или увлекательное путешествие. А вот с азартными играми или рискованными вложениями следует быть осторожными, иначе можете остаться у разбитого корыта.

Дева

Благодаря врожденному таланту торговаться, откладывать и зарабатывать Девы преуспеют в году белого металлического Быка. За какие бы начинания вы не взялись, вас будет ждать успех. Астрологи прогнозируют, что ближе к концу лета у вас появится перспективный проект, который позволит этому знаку Зодиака хорошо инвестировать накопленное и в конце года выйти в серьезный весовой плюс.

Рыбы

Денежные перспективы у Рыб в 2021 году просто сумасшедшие, если упустите хотя бы одну - будете жалеть. Успех ждет тех Рыб, которые умеют коммуницировать и правильно доносить свои идеи окружающим, тогда ваши проекты принесут огромную выгоду. А для тех Рыб, кто работает в найме, гороскоп обещает новые карьерные свершения: не обязательно по лестнице вверх, возможно на балкон в сторону. Но вы обязательно справитесь!

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