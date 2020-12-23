Металевий Бик збагатить ці знаки Зодіаку: везунчиків всього чотири!

Гороскоп на 2021 рік білого металевого Бика пророкує деяким знакам Зодіаку удачу в справах і неймовірний фінансовий успіх. Астрологи вважають, що зірки будуть особливо прихильні для чотирьох представників зодіакального кола.

Успіх у 2021 році прийде Раку, Леву, Діві і Рибам. А от наскільки вони зуміють правильно розпорядитися шансами, безпосередньо залежить від них самих. Астрологи далії кожному з них пораду, як витиснути максимум удачі для них в рік Бика, пише КП.

Рак

Рака в році Бика буде у всьому супроводжувати удача. Астрологи вважають, що ви зумієте отримати гроші, про які і думати забули: вам повернуть старий борг або прогорілий банк розрахується за вкладами. А отримані кошти Рак зможе вдало інвестувати. Плюс ви зможете зробити ряд великих покупок для дому або завершити ремонт. Але тут важливо знати міру: не намагайтеся заробити забагато, інакше ризикуєте прогоріти. А якщо отримали більше - поділіться з близькими.

Лев

У 2021 році Леви зможуть затіяти вдалий бізнес, або ж отримати серйозне просування по службі. Ці обставини допоможуть вам серйозно підвищити життєвий рівень. Зароблене ж вам захочеться витратити на розкішну купівлю або захоплюючу подорож. А ось з азартними іграми або ризикованими вкладеннями слід бути обережними, інакше можете залишитися біля розбитого корита.

Діва

Завдяки природному таланту торгуватися, відкладати і заробляти Діви досягнуть успіху у рік білого металевого Бика. За які б починання ви не взялися, вас буде чекати успіх. Астрологи прогнозують, що ближче до кінця літа у вас з'явиться перспективний проект, який дозволить цьому знаку Зодіаку добре інвестувати накопичене і в кінці року вийти на серйозний ваговий плюс.

Риби

Грошові перспективи у Риб в 2021 році просто божевільні, якщо пропустите хоча б одну - будете шкодувати. Успіх чекає на тих Риб, які вміють спілкуватися і правильно доносити свої ідеї іншим, тоді ваші проекти принесуть величезну вигоду. А для тих Риб, хто працює в найом, гороскоп обіцяє нові кар'єрні звершення: не обов'язково по сходах вгору, можливо на балкон в сторону. Але ви обов'язково впораєтеся!

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