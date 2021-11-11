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Минус пара кило: стилист показала, какие брюки визуально стройнят

Автор: Татьяна Турчаникова

Одно дело - выбрать актуальные модели брюк, совсем другое - найти такие брюки, которые еще и стройнят!

Стилист Ольга Стильно-доступно показала в своем Instagram яркие и трендовые модели брюк брюк, которые корректируют фигуру.⠀

Брюки по типу фигуры (фото: instagram.com/hoskelsa)

Как выбрать брюки по типу фигуры

  • Брюки для фигуры "прямоугольник"

Хорошим выбором могут стать брюки карго. Они слегка увеличат бедра, благодаря чему сделают фигуру более выразительной, а талию - более стройной, особенно, если сочетать такую модель с объемным заправленным верхом.

Также обратить внимание стоит на модель paper beg, они сделают талию более контрастной. Но при выборе данной модели большое значение имеет длина. Брюки полной длины скорректирую фигуру - и сделают талию более утонченной, а длина 7/8 способна создать более грузный образ.

  • Для фигуры "груша"

Объемные бедра смотрятся очень женственно. И подчеркнуть красивые бедра можно с помощью модели каррат полуприлегающего кроя. Однако, если вы хотите немного скрыть бедра, обратите внимание на слаксы, особенно в сочетании с обувью на каблуке и длиной 7/8 они помогут облегчить и вытянуть силуэт.

  • Для фигуры "перевернутый треугольник"

Уравновесить фигуру можно с помощью брюк-бананов и paper beg. Также хорошим выбором будут модели с высокой посадкой. Брюки-дудочки тоже могут подойти, если не утяжелять верхнюю часть образа. При выборе данной модели силуэт нужно вытягивать и облегчать.

  • Для фигуры "яблоко"

Хорошим выбором будут модели со средней посадкой, а также длина в пол. Красивые стройные ножки можно подчеркнуть с помощью дудочек или слаксов.

  • Для фигуры "песочные часы"

Для данного типа фигуры могут подойти любые модели брюк. Однако не стоит забывать уравновешивать силуэт и, добавляя объем в нижней части, также использовать объемный верх и подчеркивать талию.

Как скорректировать фигуру при помощи брюк

  • Удлинить ноги

  • Добавить объем бедрам

  • Сузить талию

  • "Сделать" ноги стройнее

  • Немного "убавить" роста

  • Сделать бедра более выразительными

Как скорретиктировать фигуру при помощи брюк (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раньше стилист показала самые актуальные модели брюк в 2022 году.

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