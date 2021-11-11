Минус пара кило: стилист показала, какие брюки визуально стройнят

Брюки по типу фигуры (фото: instagram.com/hoskelsa)

Как выбрать брюки по типу фигуры

Брюки для фигуры "прямоугольник"

Хорошим выбором могут стать брюки карго. Они слегка увеличат бедра, благодаря чему сделают фигуру более выразительной, а талию - более стройной, особенно, если сочетать такую модель с объемным заправленным верхом.

Также обратить внимание стоит на модель paper beg, они сделают талию более контрастной. Но при выборе данной модели большое значение имеет длина. Брюки полной длины скорректирую фигуру - и сделают талию более утонченной, а длина 7/8 способна создать более грузный образ.

Для фигуры "груша"

Объемные бедра смотрятся очень женственно. И подчеркнуть красивые бедра можно с помощью модели каррат полуприлегающего кроя. Однако, если вы хотите немного скрыть бедра, обратите внимание на слаксы, особенно в сочетании с обувью на каблуке и длиной 7/8 они помогут облегчить и вытянуть силуэт.

Для фигуры "перевернутый треугольник"

Уравновесить фигуру можно с помощью брюк-бананов и paper beg. Также хорошим выбором будут модели с высокой посадкой. Брюки-дудочки тоже могут подойти, если не утяжелять верхнюю часть образа. При выборе данной модели силуэт нужно вытягивать и облегчать.

Для фигуры "яблоко"

Хорошим выбором будут модели со средней посадкой, а также длина в пол. Красивые стройные ножки можно подчеркнуть с помощью дудочек или слаксов.

Для фигуры "песочные часы"

Для данного типа фигуры могут подойти любые модели брюк. Однако не стоит забывать уравновешивать силуэт и, добавляя объем в нижней части, также использовать объемный верх и подчеркивать талию.

Как скорректировать фигуру при помощи брюк

Удлинить ноги

Добавить объем бедрам

Сузить талию

"Сделать" ноги стройнее

Немного "убавить" роста

Сделать бедра более выразительными

Как скорретиктировать фигуру при помощи брюк (фото: instagram.com/stilnodostupno)