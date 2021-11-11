Мінус пара кіло: стиліст показала, які штани візуально стрункішою

Одна справа - обрати актуальні моделі брюк, зовсім інше - знайти такі штани, які ще й роблять вас стрункішою!
Стиліст Ольга Стильно-доступно показала у своєму Instagram яскраві і трендові моделі брюк брюк, які коригують фігуру.⠀
Хорошим вибором можуть стати штани карго. Вони злегка збільшать стегна, завдяки чому зроблять фігуру більш виразною, а талію - більш стрункою, особливо, якщо поєднувати таку модель з об'ємним заправленим верхом.
Також звернути увагу варто на модель paper beg, вони зроблять талію більш контрастною. Але при виборі даної моделі велике значення має довжина. Штани повної довжини скоректують фігуру - і зроблять талію більш витонченою, а довжина 7/8 здатна створити більш огрядний образ.
Об'ємні стегна виглядають дуже жіночно. І підкреслити красиві стегна можна за допомогою моделі каррат напівприлягаючого крою. Однак, якщо ви хочете трохи приховати стегна, зверніть увагу на слакси, особливо - в поєднанні зі взуттям на підборах і довжиною 7/8 вони допоможуть полегшити і витягнути силует.
Врівноважити фігуру можна за допомогою брюк-бананів і paper beg. Також хорошим вибором будуть моделі з високою посадкою. Штани-дудочки теж можуть підійти, якщо не обтяжувати верхню частину образу. При виборі даної моделі силует потрібно витягати і полегшувати.
Хорошим вибором будуть моделі з середньою посадкою, а також довжина в підлогу. Красиві стрункі ніжки можна підкреслити за допомогою дудочок або слаксів.
Для даного типу фігури можуть підійти будь-які моделі брюк. Однак не варто забувати врівноважувати силует і, додаючи обсяг в нижній частині, також використовувати об'ємний верх і підкреслювати талію.
Як скорретіктіровать фігуру за допомогою брюк (фото: instagram.com/stilnodostupno)
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