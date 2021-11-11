Мінус пара кіло: стиліст показала, які штани візуально стрункішою

Штани за типом фігури (фото: instagram.com/hoskelsa)

Як вибрати брюки по типу фігури

Штани для фігури "прямокутник"

Хорошим вибором можуть стати штани карго. Вони злегка збільшать стегна, завдяки чому зроблять фігуру більш виразною, а талію - більш стрункою, особливо, якщо поєднувати таку модель з об'ємним заправленим верхом.

Також звернути увагу варто на модель paper beg, вони зроблять талію більш контрастною. Але при виборі даної моделі велике значення має довжина. Штани повної довжини скоректують фігуру - і зроблять талію більш витонченою, а довжина 7/8 здатна створити більш огрядний образ.

Для фігури "груша"

Об'ємні стегна виглядають дуже жіночно. І підкреслити красиві стегна можна за допомогою моделі каррат напівприлягаючого крою. Однак, якщо ви хочете трохи приховати стегна, зверніть увагу на слакси, особливо - в поєднанні зі взуттям на підборах і довжиною 7/8 вони допоможуть полегшити і витягнути силует.

Для фігури "перевернутий трикутник"

Врівноважити фігуру можна за допомогою брюк-бананів і paper beg. Також хорошим вибором будуть моделі з високою посадкою. Штани-дудочки теж можуть підійти, якщо не обтяжувати верхню частину образу. При виборі даної моделі силует потрібно витягати і полегшувати.

Для фігури "яблуко"

Хорошим вибором будуть моделі з середньою посадкою, а також довжина в підлогу. Красиві стрункі ніжки можна підкреслити за допомогою дудочок або слаксів.

Для фігури "пісочний годинник"

Для даного типу фігури можуть підійти будь-які моделі брюк. Однак не варто забувати врівноважувати силует і, додаючи обсяг в нижній частині, також використовувати об'ємний верх і підкреслювати талію.

Як скорегувати фігуру за допомогою брюк

Подовжити ноги

Додати обсяг стегнах

Звузити талію

"Зробити" ноги стрункішими

Трохи "зменшити" зріст

Зробити стегна більш виразними

Як скорретіктіровать фігуру за допомогою брюк (фото: instagram.com/stilnodostupno)