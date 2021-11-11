RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Мінус пара кіло: стиліст показала, які штани візуально стрункішою

Автор: Тетяна Турчанікова

Одна справа - обрати актуальні моделі брюк, зовсім інше - знайти такі штани, які ще й роблять вас стрункішою!

Стиліст Ольга Стильно-доступно показала у своєму Instagram яскраві і трендові моделі брюк брюк, які коригують фігуру.⠀

Штани за типом фігури (фото: instagram.com/hoskelsa)

Як вибрати брюки по типу фігури

  • Штани для фігури "прямокутник"

Хорошим вибором можуть стати штани карго. Вони злегка збільшать стегна, завдяки чому зроблять фігуру більш виразною, а талію - більш стрункою, особливо, якщо поєднувати таку модель з об'ємним заправленим верхом.

Також звернути увагу варто на модель paper beg, вони зроблять талію більш контрастною. Але при виборі даної моделі велике значення має довжина. Штани повної довжини скоректують фігуру - і зроблять талію більш витонченою, а довжина 7/8 здатна створити більш огрядний образ.

  • Для фігури "груша"

Об'ємні стегна виглядають дуже жіночно. І підкреслити красиві стегна можна за допомогою моделі каррат напівприлягаючого крою. Однак, якщо ви хочете трохи приховати стегна, зверніть увагу на слакси, особливо - в поєднанні зі взуттям на підборах і довжиною 7/8 вони допоможуть полегшити і витягнути силует.

  • Для фігури "перевернутий трикутник"

Врівноважити фігуру можна за допомогою брюк-бананів і paper beg. Також хорошим вибором будуть моделі з високою посадкою. Штани-дудочки теж можуть підійти, якщо не обтяжувати верхню частину образу. При виборі даної моделі силует потрібно витягати і полегшувати.

  • Для фігури "яблуко"

Хорошим вибором будуть моделі з середньою посадкою, а також довжина в підлогу. Красиві стрункі ніжки можна підкреслити за допомогою дудочок або слаксів.

  • Для фігури "пісочний годинник"

Для даного типу фігури можуть підійти будь-які моделі брюк. Однак не варто забувати врівноважувати силует і, додаючи обсяг в нижній частині, також використовувати об'ємний верх і підкреслювати талію.

Як скорегувати фігуру за допомогою брюк

  • Подовжити ноги

  • Додати обсяг стегнах

  • Звузити талію

  • "Зробити" ноги стрункішими

  • Трохи "зменшити" зріст

  • Зробити стегна більш виразними

Як скорретіктіровать фігуру за допомогою брюк (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раніше стиліст показала найактуальніші моделі брюк у 2022 році.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди