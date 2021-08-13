Могут быть паразиты: врач рассказала, почему бывает сложно набрать вес
Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Дефицит массы тела и невозможность набора веса - такая же угроза для организма, как и ожирение.
Об этом в своем Instagram рассказала врач-єндокринолог Катерина Григорьева. Она назвала самые распространенные причины потери веса.
Почему иногда так сложно набрать вес: топ причин
- Несбалансированный рацион питания. Когда калорийность рациона ниже базовых потребностей организма: маленькие порции, минимум жиров, редкие приемы пищи.
- Нарушение обмена веществ. Низкая кислотность мешает усвоению белков. Замедление желчеоттока не позволяет усваиваться жирам. Нарушение микрофлоры приводит к воспалению слизистой кишечника и неусвоению витаминов и минералов.
- Отсутствие аппетита. Причинами могут быть низкая физическая активность, когда энергия практически не расходуется, недостаток гормонов, отвечающих за чувство голода, состояние после тяжёлой болезни.
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- Дефицит ферментов.
- Стресс, депрессия. Высокий уровень кортизола "сжигает" мышечную массу.
- Расстройства пищевого поведения (РПП): анорексия, орторексия и др. Такие пациенты часто скрывают реальные объёмы своего рациона.
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Дисбаланс гормонов.
- Бесконтрольное увлечение голодными диетами.
- Для набора веса многие делают акцент на быстрые углеводы (тесто, сладкое), только ухудшая свое состояние.
- Заболевания со стороны желудочно-кишечного тракта, эндокринных органов: тиреотоксикоз, сахарный диабет и т.п.
- Плохой сон. Без полноценного отдыха организм работает на пределе возможностей.
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- Генетическая предрасположенность.
- Паразиты. Есть у всех, но в большом количестве забирают основную массу питательных веществ и витаминов.
Раньше врач назвала основную причину лишнего веса.