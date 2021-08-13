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Могут быть паразиты: врач рассказала, почему бывает сложно набрать вес

Новина українською →
Пятница 13 августа 2021 09:09
Могут быть паразиты: врач рассказала, почему бывает сложно набрать вес Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: RBC.UA

Дефицит массы тела и невозможность набора веса - такая же угроза для организма, как и ожирение.

Об этом в своем Instagram рассказала врач-єндокринолог Катерина Григорьева. Она назвала самые распространенные причины потери веса.

Почему иногда так сложно набрать вес: топ причин

  • Несбалансированный рацион питания. Когда калорийность рациона ниже базовых потребностей организма: маленькие порции, минимум жиров, редкие приемы пищи.
  • Нарушение обмена веществ. Низкая кислотность мешает усвоению белков. Замедление желчеоттока не позволяет усваиваться жирам. Нарушение микрофлоры приводит к воспалению слизистой кишечника и неусвоению витаминов и минералов.
  • Отсутствие аппетита. Причинами могут быть низкая физическая активность, когда энергия практически не расходуется, недостаток гормонов, отвечающих за чувство голода, состояние после тяжёлой болезни.

Могут быть паразиты: врач рассказала, почему бывает сложно набрать вес

Резкий набор веса, как и уменьшение веса - не норма (фото: pexels.com)

  • Дефицит ферментов.
  • Стресс, депрессия. Высокий уровень кортизола "сжигает" мышечную массу.
  • Расстройства пищевого поведения (РПП): анорексия, орторексия и др. Такие пациенты часто скрывают реальные объёмы своего рациона.

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  • Дисбаланс гормонов.

  • Бесконтрольное увлечение голодными диетами.
  • Для набора веса многие делают акцент на быстрые углеводы (тесто, сладкое), только ухудшая свое состояние.
  • Заболевания со стороны желудочно-кишечного тракта, эндокринных органов: тиреотоксикоз, сахарный диабет и т.п.
  • Плохой сон. Без полноценного отдыха организм работает на пределе возможностей.

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  • Генетическая предрасположенность.
  • Паразиты. Есть у всех, но в большом количестве забирают основную массу питательных веществ и витаминов.

Раньше врач назвала основную причину лишнего веса.

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