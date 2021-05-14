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Молодая жена Венсана Касселя прилетела в Киев: модель показала фото из столицы

Автор: Lite

Тина Кунаки прилетела в Украину. Известная 24-летняя модель и супруга знаменитого французского актера Венсана Касселя принимала участия в съемках рекламы, которая проходила в Киеве.

Она также опубликовала фото и видео из столицы Украины в своем Instagram.

В кадре девушка появилась в черных кожаных брюках и блузке с объемными рукавами.

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Кроме того, в сториз Кунаки показала вид из своего гостиничного номера. На фотографии видно работников, которые, вероятно, мыли окна.

Тина Кунаки опубликовала фото из окна номера отеля в Киеве (фото: instagram.com/tinakunakey)

Украинские фанаты поздравили модель с приездом в нашу страну, и подчеркнули, что правильно писать не "Кiev", а "Kyiv".

  • Добро пожаловать в Украину, милая;
  • В Киеве, о боже мой;
  • О боже добро пожаловать в Украину;
  • Супер! Вы в Киеве! Рада видеть вас у себя на родине! Вы прекрасны;
  • Украина лучшая!
  • Добро пожаловать в Киев;
  • Надеюсь, вы полюбите этот город;

Напомним, Тина Кунаки восхитила стильным летним аутфитом. Модель позировала в черном закрытом топе, а также откровенном мини. Стильный аутфит дополнили массивные украшения, которые сейчас на пике популярности.

Мы также писали о том, что Тина Кунаки покорила сеть соблазнительной фигурой. Девушка позировала на фото в крошечных кожаных шортах, а также черном топе с глубоким декольте.

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Новости Украины модельТина Кунаки