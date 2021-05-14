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Молода дружина Венсана Касселя прилетіла до Києва: модель показала фото зі столиці

Автор: Lite

Тіна Кунакі прилетіла в Україну. Відома 24-річна модель і дружина знаменитого французького актора Венсана Касселя брала участі в зйомках реклами, яка проходила в Києві.

Вона також опублікувала фото і відео зі столиці України у своєму Instagram.

У кадрі дівчина з'явилася в чорних шкіряних брюках і блузці з об'ємними рукавами.

Для перегляду відео гортайте вправо

Крім того, в сторіз Кунакі показала вид зі свого готельного номера. На фотографії видно працівників, які, ймовірно, мили вікна.

Тіна Кунакі опублікувала фото з вікна номера готелю в Києві (фото: instagram.com/tinakunakey)

Українські фанати привітали модель з приїздом в нашу країну, і підкреслили, що правильно писати не "Кiev", а "Kyiv".

  • Ласкаво просимо в Україну, мила;
  • У Києві, о боже мій;
  • О боже ласкаво просимо в Україну;
  • Супер! Ви в Києві! Рада бачити вас у себе на батьківщині! Ви прекрасні;
  • Україна найкраща!
  • Ласкаво просимо до Києва;
  • Сподіваюся, ви полюбите це місто;

Нагадаємо, Тіна Кунаки захопила стильним літнім аутфітом. Модель позувала в чорному закритому топі, а також відвертому міні. Стильний аутфіт доповнили масивні прикраси, які зараз на піку популярності.

Ми також писали про те, що Тіна Кунакі підкорила мережу спокусливою фігурою. Дівчина позувала на фото в крихітних шкіряних шортах, а також чорному топі з глибоким декольте.

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