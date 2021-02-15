Молодая жена Виктора Павлика показала подросший животик на День святого Валентина

Екатерина Репяхова в скором времени родит украинскому певцу Виктору Павлику их первенца. Ребенок должен появится на свет в июне и ему уже подобрали имя - Миша. Девушка показала новое фото со своим мужем, на котором виден ее подросший животик.
Фотографию с празднования Дня святого Валентина Репяхова опубликовала в Instagram.
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
"Любимый̆, самый̆ лучший̆ муж в мире. Пусть так будет всегда", - написала Репяхова.
Судя по геолокации фото, пара отмечала 14 февраля в Одессе в спа-отеле, в котором есть дельфины.
Пользователи сети прокомментировали их совместное фото.
Напомним, Виктор Павлик признался, что это будут первые его партнерские роды, но он этого сильно боится. Поэтому еще думает, стоит ли ему присутствовать во время родов.
Мы также писали о том, что Виктор Павлик пожаловался на лишний вес, во время того, как примерял новую вышиванку в ателье, которую ему шьют на заказ. Артист покрутился в наряде, и подчеркнул, что в области талии суживать ничего не нужно.
Когда жена за кадром сказала, что можно было бы сходить в тренажерный зал, то музыкант сказал, что уже не в том возрасте.