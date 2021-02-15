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Молода дружина Віктора Павліка на День святого Валентина показала животик, який підріс

Автор: Роман Мирончук

Катерина Репяхова незабаром народить українському співаку Віктору Павліку їх первістка. Дитина має з'явитися на світ в червні і їй вже підібрали ім'я - Міша. Дівчина показала нове фото зі своїм чоловіком, на якому видно животик, який підріс

Фото зі святкування Дня святого Валентина Репяхова опублікувала в Instagram.

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Віктор Павлік і Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Коханий, найкращий чоловік у світі. Нехай так буде завжди", - написала Репяхова.

Судячи з геолокації фото, пара відзначала 14 лютого в Одесі в спа-готелі, в якому є дельфіни.

Користувачі мережі прокоментували їх спільне фото.

  • Любіть і будьте щасливі!!!
  • Гарна пара! Щастя вам!
  • Чудові, любові вам;
  • Чудові! Будьте завжди щасливі!
  • Зі святом! Чудова сім'я, кохайте і будьте коханими;
  • Красиві і щасливі.

Нагадаємо, Віктор Павлік зізнався, що це будуть перші партнерські пологи, але він цього боїться. Тому ще думає, чи варто йому бути присутнім під час пологів.

Ми також писали про те, що Віктор Павлік поскаржився на зайву вагу, під час того, як приміряв нову вишиванку в ательє, яку йому шиють на замовлення. Артист покрутився у вбранні, і підкреслив, що в області талії звужувати нічого не потрібно.

Коли дружина за кадром сказала, що можна було б сходити в тренажерний зал, то музикант сказав, що вже не в тому віці.

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Новини України Виктор ПавликЕкатерина Репяхова
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