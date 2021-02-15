Молода дружина Віктора Павліка на День святого Валентина показала животик, який підріс

Катерина Репяхова незабаром народить українському співаку Віктору Павліку їх первістка. Дитина має з'явитися на світ в червні і їй вже підібрали ім'я - Міша. Дівчина показала нове фото зі своїм чоловіком, на якому видно животик, який підріс

Судячи з геолокації фото, пара відзначала 14 лютого в Одесі в спа-готелі, в якому є дельфіни.

Нагадаємо, Віктор Павлік зізнався, що це будуть перші партнерські пологи, але він цього боїться. Тому ще думає, чи варто йому бути присутнім під час пологів.

Ми також писали про те, що Віктор Павлік поскаржився на зайву вагу, під час того, як приміряв нову вишиванку в ательє, яку йому шиють на замовлення. Артист покрутився у вбранні, і підкреслив, що в області талії звужувати нічого не потрібно.

Коли дружина за кадром сказала, що можна було б сходити в тренажерний зал, то музикант сказав, що вже не в тому віці.