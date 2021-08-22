Не мойте до скрипа: бьюти-эксперт рассказала, как привести в порядок жирные волосы

Подбирая уход за жирными волосами, в первую очередь, нужно думать о коже головы, а не самих волосах. Потому что жирный именно скальп, а не сами волосы.

Об этом в своем Instagram рассказала бьюти-эксперт Хади Пьюрбьюти.

Кожа головы покрыта волосами, но от этого она не перестает быть кожей, в которой есть сальные и потовые железы, работу которых регулируют гормоны (андрогены). А также у нее есть свой собственный микробиом.

Не стоит очищать до так называемого "скрипа" (фото: instagram.com/hannaschonberg)

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Интуитивно жирную кожу головы хочется очищать до так называемого "скрипа", тщательно. Это не совсем правильно. Кожу головы, как и лица, не стоит очищать средствами с агрессивными ПАВ.

Применяя такие шампуни, кожа головы может стать сильно суше, чувствительнее, ими можно "смыть" всю полезную флору. Защищая себя от таких действий, сальные железы могут вырабатывать ещё больше себума.

Для очищения кожи лучше выбирать шампуни с мягкими ПАВ, но с себорегулирующими и противовоспалительными компонентами: салициловой кислотой, цинком, растительными экстрактами - например, розмарина, эвкалипта, имбиря, зеленого чая и т. д.

Ухоженные волосы - лучшее украшение (фото: instagram.com/hannaschonberg)

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Как привести в порядок жирную кожу головы