Не мийте до скрипу: б'юті-експерт розповіла, як привести в порядок жирне волосся

Підбираючи догляд за жирним волоссям, в першу чергу, потрібно думати про шкіру голови, а не про волосся. Тому що жирний саме скальп, а не саме волосся.

Про це у своєму Instagram розповіла б'юті-експерт Хаді Пьюрбьюті.

Шкіра голови покрита волоссям, але від цього вона не перестає бути шкірою, в якій є сальні і потові залози, роботу яких регулюють гормони (андрогени). А також у неї є свій власний мікробіом.

Не варто очищати до так званого "скрипу" (фото: instagram.com/hannaschonberg)

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Інтуїтивно жирну шкіру голови хочеться очищати до так званого "скрипу", ретельно. Це не зовсім правильно. Шкіру голови, як і обличчя, не варто очищати засобами з агресивними ПАР.

Якщо застосовувати такі шампуні, шкіра голови може стати сильно суші, чутливіше, ними можна "змити" всю корисну флору. Захищаючи себе від таких дій, сальні залози можуть виробляти ще більше себума.

Для очищення шкіри краще вибирати шампуні з м'якими ПАР, але з себорегулирующими і протизапальними компонентами: саліцилової кислотою, цинком, рослинними екстрактами - наприклад, розмарину, евкаліпта, імбиру, зеленого чаю і т. д.

Доглянуте волосся - найкраща прикраса (фото: instagram.com/hannaschonberg)

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Як привести до ладу жирну шкіру голови