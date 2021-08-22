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Не мийте до скрипу: б'юті-експерт розповіла, як привести в порядок жирне волосся

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Неділя 22 серпня 2021 17:49
Не мийте до скрипу: б'юті-експерт розповіла, як привести в порядок жирне волосся Правильний догляд за волоссям помітний відразу (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Автор: Тетяна Турчанікова

Підбираючи догляд за жирним волоссям, в першу чергу, потрібно думати про шкіру голови, а не про волосся. Тому що жирний саме скальп, а не саме волосся.

Про це у своєму Instagram розповіла б'юті-експерт Хаді Пьюрбьюті.

Шкіра голови покрита волоссям, але від цього вона не перестає бути шкірою, в якій є сальні і потові залози, роботу яких регулюють гормони (андрогени). А також у неї є свій власний мікробіом.

Не мийте до скрипу: б'юті-експерт розповіла, як привести в порядок жирне волосся

Не варто очищати до так званого "скрипу" (фото: instagram.com/hannaschonberg)

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Інтуїтивно жирну шкіру голови хочеться очищати до так званого "скрипу", ретельно. Це не зовсім правильно. Шкіру голови, як і обличчя, не варто очищати засобами з агресивними ПАР.

Якщо застосовувати такі шампуні, шкіра голови може стати сильно суші, чутливіше, ними можна "змити" всю корисну флору. Захищаючи себе від таких дій, сальні залози можуть виробляти ще більше себума.

Для очищення шкіри краще вибирати шампуні з м'якими ПАР, але з себорегулирующими і протизапальними компонентами: саліцилової кислотою, цинком, рослинними екстрактами - наприклад, розмарину, евкаліпта, імбиру, зеленого чаю і т. д.

Не мийте до скрипу: б'юті-експерт розповіла, як привести в порядок жирне волосся

Доглянуте волосся - найкраща прикраса (фото: instagram.com/hannaschonberg)

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Як привести до ладу жирну шкіру голови

  • Як часто мити голову? Голову моєму тоді, коли це необхідно. Якщо шкіра голови вимагає щоденного миття-миємо кожен день.
  • В якості додаткового догляду підійдуть скраби / лосьйони / тоніки / маски на основі кислот і компонентів, що регулюють вироблення себума. Вони глибоко очищають шкіру голови від надлишок себума, поту, бруду, стайлінгових засобів і продовжують час, протягом якого волосся довше залишаються свіжими і чистими.
  • Кондиціонер і маски в догляді за жирною шкірою голови не настільки критичний, тому що наноситься він на волосся, а не шкіру голови. Вибирайте за бажанням і станом волосся: зволожуючий, відновлює або живильний, якщо волосся по довжині сильно пошкоджені і сухі.

Раніше стало відомо, що знаменита модель Розі Хантінгтон-Уайтлі чекає другу дитину.

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