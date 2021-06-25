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Можно носить всем: стилист показала яркие и актуальные образы на любой возраст

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Пятница 25 июня 2021 11:36
Можно носить всем: стилист показала яркие и актуальные образы на любой возраст Какие наряды подойдут любому возрасту (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Татьяна Турчаникова

Стереотип, что мода создана только для молодежи, опровергают все больше занменитостей, стилистов и просто красиво одетых женщин на улицах любого города.

Все это еще раз подтверждает: стильные образы возможны для любого возраста. Летом 2021 в тренде вещи, которые украсят и 20-летних, и 50-летних.

⠀Об этом в своем Instagram рассказала стилсит Ольга Стильно-доступно.

Недавно в сторис в рубрике вопросов был вопрос: "А можно ли мини, если фигура хорошая, но возраст 45 +"... Мое мнение, однозначно, да! Возраст - это всего лишь цифры в паспорте. Все в нашей голове! Если вам идет, то это вовсе не повод отказываться. Поэтому решила в подборку добавить несколько примеров.

Вне возраста: стильные луки для всех

Яркие цвета, стильные детали

Можно носить всем: стилист показала яркие и актуальные образы на любой возраст

Можно носить всем: стилист показала яркие и актуальные образы на любой возрастМожно носить всем: стилист показала яркие и актуальные образы на любой возраст

Простые лайфхаки: стилист показала, какие модели джинсов стройнят любую фигуру

Мини и джинсы

Можно носить всем: стилист показала яркие и актуальные образы на любой возрастМожно носить всем: стилист показала яркие и актуальные образы на любой возраст

Платья, шорты, разнообразные​ брюки

​​​​​​Можно носить всем: стилист показала яркие и актуальные образы на любой возрастМожно носить всем: стилист показала яркие и актуальные образы на любой возраст

Как одеваться стильно в любом возрасте (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раньше мы писали, как стильно краситься летом 2021.

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