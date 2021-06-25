Можна носити всім: стиліст показала яскраві та актуальні образи на будь-який вік
Стереотип, що мода створена тільки для молоді, спростовують все більше занменітостей, стилістів і просто красиво одягнених жінок на вулицях будь-якого міста.
Все це ще раз підтверджує: стильні образи можливі для будь-якого віку. Влітку 2021 в тренді речі, які прикрасять і 20-річних, і 50-річних.
⠀Про це в своєму Instagram розповіла стилсіт Ольга Стильно-доступно.
Нещодавно в сторіс в рубриці питань було питання: "А чи можна міні, якщо фігура хороша, але вік 45+"... Моя думка, однозначно, так! Вік - це всього лише цифри в паспорті. Все в нашій голові! Якщо вам йде, то це зовсім не привід відмовлятися. Тому вирішила в добірку додати кілька прикладів.
Поза віком: стильні луки для всіх
Яскраві кольори, стильні деталі
Прості лайфхаки: стиліст показала, які моделі джинсів стрункішою будь-яку фігуру
Міні і джинси
Сукні, шорти, різноманітні штани
Як одягатися стильно в будь-якому віці (фото: instagram.com/stilnodostupno)
Раніше ми писали, як стильно фарбуватися влітку 2021.