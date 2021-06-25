Можна носити всім: стиліст показала яскраві та актуальні образи на будь-який вік

Стереотип, що мода створена тільки для молоді, спростовують все більше занменітостей, стилістів і просто красиво одягнених жінок на вулицях будь-якого міста.

Все це ще раз підтверджує: стильні образи можливі для будь-якого віку. Влітку 2021 в тренді речі, які прикрасять і 20-річних, і 50-річних.