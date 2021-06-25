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Можна носити всім: стиліст показала яскраві та актуальні образи на будь-який вік

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П'ятниця 25 червня 2021 11:36
Можна носити всім: стиліст показала яскраві та актуальні образи на будь-який вік Які вбрання підійдуть будь-якого віку (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Тетяна Турчанікова

Стереотип, що мода створена тільки для молоді, спростовують все більше занменітостей, стилістів і просто красиво одягнених жінок на вулицях будь-якого міста.

Все це ще раз підтверджує: стильні образи можливі для будь-якого віку. Влітку 2021 в тренді речі, які прикрасять і 20-річних, і 50-річних.

⠀Про це в своєму Instagram розповіла стилсіт Ольга Стильно-доступно.

Нещодавно в сторіс в рубриці питань було питання: "А чи можна міні, якщо фігура хороша, але вік 45+"... Моя думка, однозначно, так! Вік - це всього лише цифри в паспорті. Все в нашій голові! Якщо вам йде, то це зовсім не привід відмовлятися. Тому вирішила в добірку додати кілька прикладів.

Поза віком: стильні луки для всіх

Яскраві кольори, стильні деталі

Можна носити всім: стиліст показала яскраві та актуальні образи на будь-який вік

Можна носити всім: стиліст показала яскраві та актуальні образи на будь-який вікМожна носити всім: стиліст показала яскраві та актуальні образи на будь-який вік

Прості лайфхаки: стиліст показала, які моделі джинсів стрункішою будь-яку фігуру

Міні і джинси

Можна носити всім: стиліст показала яскраві та актуальні образи на будь-який вікМожна носити всім: стиліст показала яскраві та актуальні образи на будь-який вік

Сукні, шорти, різноманітні штани

​​​​​​Можна носити всім: стиліст показала яскраві та актуальні образи на будь-який вікМожна носити всім: стиліст показала яскраві та актуальні образи на будь-який вік

Як одягатися стильно в будь-якому віці (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раніше ми писали, як стильно фарбуватися влітку 2021.

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