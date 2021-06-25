Можно носить всем: стилист показала яркие и актуальные образы на любой возраст

Стереотип, что мода создана только для молодежи, опровергают все больше занменитостей, стилистов и просто красиво одетых женщин на улицах любого города.

Все это еще раз подтверждает: стильные образы возможны для любого возраста. Летом 2021 в тренде вещи, которые украсят и 20-летних, и 50-летних.