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Мужа Елизаветы II выписали из больницы: 99-летний принц Филипп встревожил сеть своим видом

Автор: Lite

Муж Елизаветы II принц Филипп, которому в этом году будет 100 лет, вернулся домой после операции на сердце. В госпитале Короля Эдварда VII в Лондоне он провел 28 дней. Его доставили в больницу 16 февраля после того, как он чувствовал себя плохо в течение нескольких дней.

Об этом сообщает Guardian.

После госпитализации через две недели его перевели в больницу Святого Варфоломея, где 3 марта ему сделали операцию на сердце. После этого его перевели обратно в госпиталь Короля Эдварда VII, чтобы он выздоровел и продолжил лечение.

Интересно, что это стало его самым продолжительным пребыванием в больнице. При этом уверяется, что лечение не связано с коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что в сети обратили внимание на "демонический" взгляд 99-летнего принца Филиппа.

Принц Филипп едет домой из больницы (фото: Telegram-канал "Только никому…")

Сам же член королевской семьи поблагодарил весь медицинский персонал, который заботился о нем в больнице короля Эдуарда VII, и в больнице Святого Варфоломея, а также всех, кто прислал свои добрые пожелания.

Забота о здоровье принца Филиппа усилилась из-за его преклонного возраста. В прошлом он лечился из-за проблем с сердцем. В 2011 году его доставили в больницу на вертолете из Сандрингема после боли в груди, когда королевская семья готовилась к Рождеству.

Он лечился от закупорки коронарной артерии в больнице Папворта в Кембриджшире и перенес минимально инвазивную процедуру коронарного стентирования.

Напомним, принц Чарльз навестил отца в больнице и вышел со слезами на глазах.

Мы также писали о том, что принц Филипп и королева Елизавета II получили прививку от COVID-19.

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Новости Украины королевская семьяпринц Филипп
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