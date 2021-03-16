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Чоловіка Єлизавети II виписали з лікарні: 99-річний принц Філіп стривожив мережу своїм виглядом

Автор: Lite

Чоловік Єлизавети II принц Філіп, якому в цьому році виповнюється 100 років, повернувся додому після операції на серці. В лікарні Короля Едварда VII в Лондоні він провів 28 днів. Його доставили в лікарню 16 лютого після того, як він почував себе погано протягом декількох днів.

Про це повідомляє Guardian.

Після госпіталізації через два тижні його перевели до лікарні Святого Варфоломія, де 3 березня йому зробили операцію на серці. Після цього його перевели назад в лікарню Короля Едварда VII, щоб він одужав і продовжив лікування.

Цікаво, що це стало його самим тривалим перебуванням у лікарні. При цьому говорилось, що лікування не пов'язане з коронавірусною інфекцією.

Варто зазначити, що в мережі звернули увагу на "демонічний" погляд 99-річного принца Філіпа.

Принц Філіп їде додому з лікарні (фото: Telegram-канал "Тільки нікому...")

Сам же член королівської родини подякував всьому медичному персоналу, який дбав про нього в лікарні короля Едуарда VII, і в лікарні Святого Варфоломія, а також усіх, хто надіслав свої добрі побажання.

Турбота про здоров'я принца Філіпа посилилася через його похилий вік. У минулому він лікувався через проблем з серцем. У 2011 році його доставили в лікарню на вертольоті з Сандрингема після болі в грудях, коли королівська сім'я готувалася до Різдва.

Він лікувався від закупорки коронарної артерії в лікарні Папворта в Кембриджширі і переніс мінімально інвазивну процедуру коронарного стентування.

Нагадаємо, принц Чарльз провідав батька в лікарні і вийшов зі сльозами на очах.

Ми також писали про те, що принц Філіп і королева Єлизавета II отримали щеплення від COVID-19.

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Новини України королевская семьяпринц Филипп
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