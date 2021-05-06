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Из мужских отделов: стилист показала идеальный гардероб для беременных в 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Беременность - это волшебные мгновения в жизни женщины, но довольно часто девушки забывают, что в это прекрасное время не стоит забывать о себе и своем внешнем виде. И даже с животиком можно выглядеть красиво и стильно.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Холодова.

Стилист дала несколько советов для будущих мам и рассказала, где лучше всего приобретать одежду, пока малыш не появится на свет:

  • покупайте оверсайз одежду,
  • покупайте вещи в линейке для беременных, если такая есть у вашего любимого бренда,
  • если нет, стоит заглянуть в мужские отделы - там часто находятся отличные вещи для нашей цели.

Идеальный гардероб для беременных в 2021

1. Платья-футболки, трикотажные платья - удобно и красиво.

2. Если узкие штаны - то с рубашкой-оверсайз.

3. Пиджаки - настоящее "спасение" для беременных.

4. Оверсайз-футболки, рубашки - ищите в мужском отделе.

5. У некоторых брендов есть специальные джинсы - со вставкой для животика.

6. Оверсайз-кардиганы на плохую погоду.

7. Трикотажные костюмы - всегда удачное решение, если вы беременна.

Как стильно одеться беременной (фото: tanya.myname)

Напомним, стилист показала, как одеваться девушкам с низким ростом, чтобы казаться выше.

Не пропустите также: стилист рассказала, как выбрать ремень по типу фигуры - баска, широкий, корсет.

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