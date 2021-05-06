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З чоловічих відділів: стиліст показала ідеальний гардероб для вагітних в 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Вагітність - це чарівні миті в житті жінки, але досить часто дівчата забувають, що в цей прекрасний час не варто забувати про себе і свій зовнішній вигляд. І навіть з животиком можна виглядати красиво і стильно.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Холодова.

Стиліст дала кілька порад для майбутніх мам і розповіла, де найкраще купувати одяг, поки малюк не з'явиться на світ:

  • купуйте оверсайз одяг,
  • купуйте речі в лінійці для вагітних, якщо така є у вашого улюбленого бренду,
  • якщо ні, варто заглянути в чоловічі відділи - там часто знаходяться відмінні речі для нашої мети.

Ідеальний гардероб для вагітних в 2021

1. Плаття-футболки, трикотажні сукні - зручно і красиво.

2. Якщо вузькі штани - то з сорочкою-оверсайз.

3. Піджаки - справжній "порятунок" для вагітних.

4. Оверсайз-футболки, сорочки - шукайте в чоловічому відділі.

5. У деяких брендів є спеціальні джинси зі вставкою для животика.

6. Оверсайз-кардигани на погану погоду.

7. Трикотажні костюми - завжди вдале рішення, якщо ви вагітна.

Як стильно одягнутися вагітній (фото: tanya.myname)

Нагадаємо, стиліст показала, як одягатися дівчатам з низьким ростом, щоб здаватися вищою.

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