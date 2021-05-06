З чоловічих відділів: стиліст показала ідеальний гардероб для вагітних в 2021

Вагітність - це чарівні миті в житті жінки, але досить часто дівчата забувають, що в цей прекрасний час не варто забувати про себе і свій зовнішній вигляд. І навіть з животиком можна виглядати красиво і стильно.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Холодова.
Стиліст дала кілька порад для майбутніх мам і розповіла, де найкраще купувати одяг, поки малюк не з'явиться на світ:
1. Плаття-футболки, трикотажні сукні - зручно і красиво.
2. Якщо вузькі штани - то з сорочкою-оверсайз.
3. Піджаки - справжній "порятунок" для вагітних.
5. У деяких брендів є спеціальні джинси зі вставкою для животика.
6. Оверсайз-кардигани на погану погоду.
Як стильно одягнутися вагітній (фото: tanya.myname)
Нагадаємо, стиліст показала, як одягатися дівчатам з низьким ростом, щоб здаватися вищою.
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