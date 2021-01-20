У Началовой после смерти нашли ребенка: подруга певицы раскрыла всю правду

Юлия Началова стала матерью уже после своей смерти. Новость о том, что бывший возлюбленный российской певицы прибегнул к услугам суррогатной матери, использовав замороженную яйцеклетку артистки, недавно облетела все СМИ. Но подруга покойной артистки утверждает, что это неправда.

Так, продюсер Олеся Сазыкина, которая дружила с Юлией, говорит, что экс-любимый Началовой Юрист Вячеслав Кудря решил попросту попиариться накануне выхода фильма про ее жизнь, болезнь и трагическую смерть, пишут росСМИ.

Сазыкина заявляет, что юрист специально распускает слухи о тайном ребенке Началовой, чтобы подзаработать. А фото и видеоматериалы с мальчиком на руках не что иное, как фейк.

Поводом для появления совершенно нелепых слухов подруга певицы называет снимающийся фильм о Началовой. Кино покажут к годовщине смерти певицы в марте 2021 года.

"Сейчас будут на этом зарабатываться деньги. А с учетом того, что сейчас выходит фильм, все пойдет по кругу. Это как ком. Он хочет славы, вот и все... Все это полный бред… Ребенка никакого нет", - добавила подруга Началовой.

Напомним, что в сети появились фото и видео, на которых Вячеслав Кудря с малышом на руках ужинает с родственниками Юлии Началовой. После чего СМИ стали писать, что это биологический ребенок покойной певицы.

Артистка умерла после продолжительной болезни в марте 2019 года от осложнений автоиммунного заболевания. Ей было всего 38 лет.