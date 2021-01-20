У Началовой після смерті знайшли дитину: подруга співачки розкрила всю правду

Юлія Началова стала матір'ю вже після своєї смерті. Новина про те, що колишній коханий російської співачки вдався до послуг сурогатної матері, використавши заморожену яйцеклітину артистки, нещодавно облетіла всі ЗМІ. Але подруга покійної артистки стверджує, що це неправда.

Так, продюсер Олеся Сазикіна, яка дружила з Юлією, говорить, що екс-коханий Началової Юрист В'ячеслав Кудря вирішив просто попіаритися напередодні виходу фільму про її життя, хворобу і трагічну смерть, пишуть росСМИ.

Сазикіна заявляє, що юрист спеціально розпускає чутки про таємну дитину Началової, щоб підзаробити. А фото і відеоматеріали з хлопчиком на руках не що інше, як фейк.

Приводом для появи абсолютно безглуздих чуток подруга співачки називає фільм про Началову, що зараз знімають. Стрічку покажуть до річниці смерті співачки в березні 2021 року.

"Зараз на цьому будуть заробляти гроші. А з урахуванням того, що зараз виходить фільм, все піде по колу. Це як ком. Він хоче слави, от і все... Все це повна маячня... Дитини ніякої немає", - додала подруга Началової.

Нагадаємо, що в мережі з'явилися фото та відео, на яких В'ячеслав Кудря з малюком на руках вечеряє з родичами Юлії Началової. Після чого ЗМІ почали писати, що це біологічна дитина покійної співачки.

Артистка померла після тривалої хвороби у березні 2019 року від ускладнень автоімунного захворювання. Їй було всього 38 років.