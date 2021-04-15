С чего начать весенний детокс: простые советы по очищению ЖКТ, печени и почек
Детоксикация - очищение организма от токсинов, специалисты по питанию часто советуют проводить его именно весной. Но, несмотря на популярное у блогеров и инфлюенсеров мнение, что детокс - это всегда соки и смузи, есть намного больше способов очистить свой организм.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Яна Фокси.
"Детокс - это не неделя на соках, а помощь естественным системам детоксикации. Иногда они хуже работают от "отравления" внутренними токсинами (от бактерий, кандиды, гормонов и т. д.) и внешними (тяжелые металлы, плесень, пластик, химия, добавки из пищи и т. д.)", - рассказала Яна.
Смузи - отличный способ почистить печень (фото: pixabay.com)
Специалист посоветовала, с чего начать очищение организма. Смотрите ниже - основы детокса для разных выделительных систем.
Как очистить от токсинов лимфатическую систему
- Принимать контрастный душ,
- Ходить в баню / сауну,
- Заниматься физической активностью в вертикальном положении с "сотрясанием" тела (прыжки, бег, виброплатформа),
- Делать массаж сухой щеткой,
- Принимать растительные лимфотоники: листья малины, брусники, смородины.
Как очистить от токсинов желчный пузырь
- Пить теплую воду с лимоном с утра,
- Употреблять стимулирующие отток желчи растения и препараты: горечи, одуванчик, лимон, лайм, листья артишока, темная зелень, чеснок, хрен, сельдерей, редис дайкон, кресс-салат,
- Масло черной смородины,
- Корень лопуха.
Лимон выводит токсины из организма (фото: pixabay.com)
Как очистить от токсинов ЖКТ
- Устранить гипоацидность с гастроэнтерологом (~ у 80% людей),
- Пить достаточно воды (~ 30 мл на 1 кг веса),
- Двигаться в течение дня (не час в тренажерном, а целый день),
- Употреблять достаточно клетчатки (овощей, зелени, ягод, фруктов),
- Есть ферментированные продукты (капуста и остальные).
Как очистить от токсинов печень
- Пить соки и смузи из разных овощей (не фруктов),
- Есть костный бульон,
- Употреблять расторопшу, корни одуванчика, лопуха; пектин, лецитин,
- Употреблять куркуму, силимарин.
Как очистить от токсинов почки
- Есть очень темные природные продукты: клюква, свекла, морские водоросли и т. д.,
- Употреблять шиповник, калину, боярышник,
- Свести к минимуму алкоголь, кофеин и исключить ПЕРЕизбыток, белка (белок в норме обязателен для детокса),
- Обеспечить себе достаточное количество чистой воды.
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