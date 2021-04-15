С чего начать весенний детокс: простые советы по очищению ЖКТ, печени и почек

Детоксикация - очищение организма от токсинов, специалисты по питанию часто советуют проводить его именно весной. Но, несмотря на популярное у блогеров и инфлюенсеров мнение, что детокс - это всегда соки и смузи, есть намного больше способов очистить свой организм.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Яна Фокси.

"Детокс - это не неделя на соках, а помощь естественным системам детоксикации. Иногда они хуже работают от "отравления" внутренними токсинами (от бактерий, кандиды, гормонов и т. д.) и внешними (тяжелые металлы, плесень, пластик, химия, добавки из пищи и т. д.)", - рассказала Яна.

Смузи - отличный способ почистить печень (фото: pixabay.com)

Специалист посоветовала, с чего начать очищение организма. Смотрите ниже - основы детокса для разных выделительных систем.

Как очистить от токсинов лимфатическую систему

Принимать контрастный душ,

Ходить в баню / сауну,

Заниматься физической активностью в вертикальном положении с "сотрясанием" тела (прыжки, бег, виброплатформа),

Делать массаж сухой щеткой,

Принимать растительные лимфотоники: листья малины, брусники, смородины.

Как очистить от токсинов желчный пузырь

Пить теплую воду с лимоном с утра,

Употреблять стимулирующие отток желчи растения и препараты: горечи, одуванчик, лимон, лайм, листья артишока, темная зелень, чеснок, хрен, сельдерей, редис дайкон, кресс-салат,

Масло черной смородины,

Корень лопуха.

Лимон выводит токсины из организма (фото: pixabay.com)

Как очистить от токсинов ЖКТ

Устранить гипоацидность с гастроэнтерологом (~ у 80% людей),

Пить достаточно воды (~ 30 мл на 1 кг веса),

Двигаться в течение дня (не час в тренажерном, а целый день),

Употреблять достаточно клетчатки (овощей, зелени, ягод, фруктов),

Есть ферментированные продукты (капуста и остальные).

Как очистить от токсинов печень

Пить соки и смузи из разных овощей (не фруктов),

Есть костный бульон,

Употреблять расторопшу, корни одуванчика, лопуха; пектин, лецитин,

Употреблять куркуму, силимарин.

Как очистить от токсинов почки