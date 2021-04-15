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З чого почати весняний детокс: прості поради по очищенню ШКТ, печінки і нирок

Новость на русском → Четвер 15 квітня 2021 09:06
З чого почати весняний детокс: прості поради по очищенню ШКТ, печінки і нирок Детокс - це не тиждень на соках, а допомога природним системам (фото: pixabay.com)
Автор: Lite

Детоксикація - очищення організму від токсинів, фахівці з харчування часто радять проводити його саме навесні. Але, незважаючи на популярну у блогерів та інфлюєнсерів думку, що детокс - це завжди соки і смузі, є набагато більше способів очистити свій організм.

Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Яна Фоксі.

"Детокс - це не тиждень на соках, а допомога природним системам детоксикації. Іноді вони гірше працюють від "отруєння" внутрішніми токсинами (від бактерій, кандиди, гормонів і т. д.) і зовнішніми (важкі метали, цвіль, пластик, хімія, добавки з їжі тощо)", - розповіла Яна.

З чого почати весняний детокс: прості поради по очищенню ШКТ, печінки і нирок

Смузі - спосіб очистити печінку (фото: pixabay.com)

Фахівець порадила, з чого почати очищення організму. Дивіться нижче - основи детоксу для різних видільних систем.

Як очистити від токсинів лімфатичну систему

  • Приймати контрастний душ,
  • Ходити в лазню / сауну,
  • Займатися фізичною активністю у вертикальному положенні зі "струсом тіла" (стрибки, біг, віброплатформа),
  • Робити масаж сухою щіткою,
  • Приймати рослинні лімфотоніки: листя малини, брусниці, смородини.

Як очистити від токсинів жовчний міхур

  • Пити теплу воду з лимоном з ранку,
  • Вживати стимулюючі відтік жовчі рослини і препарати: гіркоти, кульбаба, лимон, лайм, листя артишоку, темна зелень, часник, хрін, селера, редис дайкон, крес-салат,
  • Масло чорної смородини,
  • Корінь лопуха.

З чого почати весняний детокс: прості поради по очищенню ШКТ, печінки і нирокЛимон виводить токсини з організму (фото: pixabay.com)

Як очистити від токсинів ШКТ

  • Усунути гіпоацідність з гастроентерологом (~ 80% людей),
  • Пити достатньо води (~ 30 мл на 1 кг ваги),
  • Рухатися протягом дня (не годину в тренажерному, а цілий день),
  • Вживати достатньо клітковини (овочів, зелені, ягід, фруктів),
  • Їсти ферментовані продукти (капуста та інші).

Як очистити печінку від токсинів

  • Пити соки і смузі з різних овочів (не фруктів),
  • Їсти кістковий бульйон,
  • Вживати розторопшу, коріння кульбаби, лопуха; пектин, лецитин,
  • Вживати куркуму, силімарин.

Як очистити від токсинів нирки

  • Їсти дуже темні природні продукти: журавлина, буряк, морські водорості і т. д.,
  • Вживати шипшину, калину, глід,
  • Звести до мінімуму алкоголь, кофеїн і виключити надлишок, білка (білок в нормі обов'язковий для детоксу),
  • Забезпечити собі достатню кількість чистої води.

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