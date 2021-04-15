З чого почати весняний детокс: прості поради по очищенню ШКТ, печінки і нирок

Детоксикація - очищення організму від токсинів, фахівці з харчування часто радять проводити його саме навесні. Але, незважаючи на популярну у блогерів та інфлюєнсерів думку, що детокс - це завжди соки і смузі, є набагато більше способів очистити свій організм.

Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Яна Фоксі.

"Детокс - це не тиждень на соках, а допомога природним системам детоксикації. Іноді вони гірше працюють від "отруєння" внутрішніми токсинами (від бактерій, кандиди, гормонів і т. д.) і зовнішніми (важкі метали, цвіль, пластик, хімія, добавки з їжі тощо)", - розповіла Яна.

Смузі - спосіб очистити печінку (фото: pixabay.com)

Фахівець порадила, з чого почати очищення організму. Дивіться нижче - основи детоксу для різних видільних систем.

Як очистити від токсинів лімфатичну систему

Приймати контрастний душ,

Ходити в лазню / сауну,

Займатися фізичною активністю у вертикальному положенні зі "струсом тіла" (стрибки, біг, віброплатформа),

Робити масаж сухою щіткою,

Приймати рослинні лімфотоніки: листя малини, брусниці, смородини.

Як очистити від токсинів жовчний міхур

Пити теплу воду з лимоном з ранку,

Вживати стимулюючі відтік жовчі рослини і препарати: гіркоти, кульбаба, лимон, лайм, листя артишоку, темна зелень, часник, хрін, селера, редис дайкон, крес-салат,

Масло чорної смородини,

Корінь лопуха.

Лимон виводить токсини з організму (фото: pixabay.com)

Як очистити від токсинів ШКТ

Усунути гіпоацідність з гастроентерологом (~ 80% людей),

Пити достатньо води (~ 30 мл на 1 кг ваги),

Рухатися протягом дня (не годину в тренажерному, а цілий день),

Вживати достатньо клітковини (овочів, зелені, ягід, фруктів),

Їсти ферментовані продукти (капуста та інші).

Як очистити печінку від токсинів

Пити соки і смузі з різних овочів (не фруктів),

Їсти кістковий бульйон,

Вживати розторопшу, коріння кульбаби, лопуха; пектин, лецитин,

Вживати куркуму, силімарин.

Як очистити від токсинів нирки