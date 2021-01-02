Начните год правильно: гороскоп для всех женщин с 4 по 10 января

Гороскоп на январь 2021 года рекомендует первые дни этого периода посвятить составлению планов и активизации позитивного настроя. Правильный старт поможет создать направление к счастливому будущему.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в первую неделю года, с 4 по 10 января. Об этом говорится в материале издания SlovoFraza.

Женщина-Овен

Первые дни после Нового года нужно уделить порядку в своем жилище. Создайте там такую атмосферу, в которую будет приятно возвращаться после работы и восстанавливать силы. Беспорядок будет раздражать. В первую неделю года вы будете ощущать некоторый спад активности и постарайтесь не перегружать себя делами. Восстанавливайте энергию постепенно, решайте насущные проблемы без спешки.

Женщина-Телец

Начало недели пройдет в хлопотах, и рутина может немного выбить из колеи. Следите за своим настроением и не оставляйте без внимания свое самочувствие, могут проявиться хронические болезни или простуда. Астрологи рекомендуют провести неделю размеренно и избегать все, что не доставляет радости и удовольствия.

Женщина-Близнецы

Астрологи рекомендуют Близнецам уделить больше внимания семейной жизни. В первые дни года возможны конфликты, избежать которых поможет доброжелательность и внутренняя гармония. С четверга ситуация станет более позитивная и можно уделить внимание смене имиджа – новая прическа, поход по магазинам, обновление гардероба или покупка милых аксессуаров.

Женщина-Рак

Ожидайте приятные новости, которые будут касаться личной жизни. Это может быть что-то связанное с началом отношений или как наладить свою семейную жизнь. Новости смогут повысить самооценку у Раков и добавить хорошего настроения. Постарайтесь не спешить и не проявлять излишнюю настойчивость.

Женщина-Лев

Начало января принесет активность и не стоит противиться тем импульсам, которые будут проявляться. Иначе вам грозит раздражение или проявление негативных эмоций. Первая неделя года прекрасно подходит для внутреннего и внешнего преображения и можно уделить время перестановке мебели, ремонту. Ваш внутренний голос будет требовать перемен и стоит к нему прислушаться.

Женщина-Дева

Энергетика звезд и планет подарит возможность начать новый путь к целям или мечте. Девы стоят на пороге новых открытий и стоит взять инициативу в свои руки. Обратите внимание на дела, которые связаны с финансами. Вторая половина недели подходит для дополнительного заработка, проведения финансовых операций или выгодных приобретений. Если не медлить, то денежное вознаграждение обеспечено.

Женщина-Весы

Не игнорируйте знаки судьбы, которые уже в самом начале недели начнут направлять вас к успеху. Обратите внимание на финансовую сторону жизни – начните привлекать материальное благополучие реальными делами. Начало года подходит для разработки плана действий, который вы сможете воплотить в жизнь без промахов и ошибок.

Женщина-Скорпион

Постарайтесь больше отдыхать и набираться позитивных эмоций – это поможет восстановить женскую энергетику и набраться сил. Начало недели будет удачным для семейной идиллии, похода к друзьям, а вторую половину можно посвятить личному преображению – новой стрижке, маникюр, обновить часть гардероба.

Женщина-Стрелец

Следите за своим настроением, так как оно может резко меняться и провоцировать конфликты. Опасность вас будет подстерегать в общении с коллегами и стоит привести свои чувства к гармонии, чтобы не реагировать на провокации. Поддержку Стрельцы смогут найти в кругу близких людей, и проверенных друзей – они подарят позитив и помогут справиться с трудностями.

Женщина-Козерог

Постарайтесь в ближайшие дни не замыкаться в себе. Неделя будет богата на события и встречи и может получиться очень продуктивное общение с интересными людьми. Удачными станут действия по развитию своего дела – появится клиентура, новые сотрудники или станет удачным новый бизнес-план, который в ближайшее время удастся воплотить в жизнь.

Женщина-Водолей

Справиться с событиями этой недели вам поможет позитивный настрой. Даже если события будут не самые радужные, вы сможете их преодолеть с высоко поднятой головой и улыбкой. Постарайтесь не ввязываться в конфликты и не общаться с агрессивно настроенными людьми. Ссоры могут затянуться надолго и способы примирения придется искать потом долгое время.

Женщина-Рыбы

Внимательно отнеситесь к предложениям, которые будут поступать на этой неделе. Есть риск ввязаться в авантюры, которые лишат части накоплений или испортят репутацию выяснениями отношений. Неделя станет гармоничной, если начинать ее без спешки и тщательно обдумывать каждый шаг.

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