Налетит штормовой ветер и зальет дождями: погода в Украине сильно испортится

Погода в Украине начнет кардинально меняться и уже во вторник, 5 января, часть регионов накроет штормовым ветром и начнет заливать сильными дождями. Температура воздуха начнет опускаться.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке страны существенных осадков не будет, но ожидается штормовой ветер. Ночью в регионе от -4 до -1 градуса, днем ожидается от +1 до +4 градусов.

В южных областях дожди захватят Одессу и Николаев, в остальных областях – без существенных осадков. Ночная температура воздуха составит от +1 до +5 градусов, днем от +6 до +9 градусов, сильный ветер. В Крыму без осадков, ветер со штормовыми порывами. Ночью +2 +4 градуса, днем от +8 до +10 градусов.

На севере синоптики прогнозируют облачную погоду, без существенных осадков и сильный ветер. Ночная температура будет колебаться от -1 до +1 градуса, днем ожидается от +2 до +4 градусов.

Западные области накроет сильными дождями, местами возможны ливни и мокрый снег с дождем. Ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью в регионе от +2 до +4 градусов, днем от +3 до +5 градусов.

В центральной части без существенных осадков, сильный ветер. Ночью от -2 до +3 градусов, днем столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов.

В Киеве 5 января осадки не прогнозируются, ветер юго-восточный, с порывами. Ночная температура составит от -1 до +1 градуса, днем от +1 до +3 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 5 января

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о ливнях со снегом.

А также рассказывали о том, что появились прогнозы погоды на 2021 год от народного синоптика.