Налетить штормовий вітер і заллє дощами: погода в Україні сильно зіпсується

Погода в Україні почне кардинально змінюватися і вже у вівторок, 5 січня, частину регіонів накриє штормовим вітром і почне заливати сильними дощами. Температура повітря почне опускатися.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході країни істотних опадів не буде, але очікується штормовий вітер. Вночі від -4 до -1 градуса, вдень очікується від +1 до +4 градусів.

У південних областях дощі захоплять Одесу та Миколаїв, в інших областях – без істотних опадів. Нічна температура повітря становитиме від +1 до +5 градусів, вдень від +6 до +9 градусів, сильний вітер. У Криму без опадів, вітер зі штормовими поривами. Вночі +2 +4 градуси, вдень від +8 до +10 градусів.

На півночі синоптики прогнозують хмарну погоду, без істотних опадів і сильний вітер. Нічна температура коливатиметься від -1 до +1 градуса, вдень очікується від +2 до +4 градусів.

Західні області накриє сильними дощами, місцями можливі зливи та мокрий сніг з дощем. Очікується сильний вітер з поривами штормовими. Вночі від +2 до +4 градусів, вдень від +3 до +5 градусів.

В центральній частині без істотних опадів, сильний вітер. Вночі від -2 до +3 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +2 до +4 градусів.

В Києві 5 січня опади не прогнозуються, вітер південно-східний, з поривами. Нічна температура складе від -1 до +1 градуса, вдень від +1 до +3 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 5 січня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про зливи зі снігом.

А також розповідали про те, що з'явилися прогнози погоди на 2021 рік від народного синоптика.