Названа причина госпитализации 99-летнего мужа Елизаветы II: пока не выписывают

Ранее в официальном заявлении говорилось, что случай не экстренный, а в больницу принца Филиппа забрали из-за плохого самочувствия. Теперь же выяснилось, что его лечат от некой инфекции и ему придется остаться в стационаре еще на несколько дней.

В то же время подчеркивается, что состояние 99-летнего герцога не связано с коронавирусом.

Отметим, что несмотря на сдержанный оптимизм Букингемского дворца, слезы на глазах сына Филиппа, принца Чарльза, вызывают тревогу. Он навестил отца в больнице в субботу и вышел крайне опечаленным.

Сейчас герцога Эдинбургского лечат в больнице короля Эдуарда VII в Лондоне, куда его доставили 16 февраля. Во дворце говорят, что герцог "находится в комфорте и хорошо реагирует на лечение".

В июле 2021-го принцу Филиппу исполнится 100 лет. Сам он заявляет, что праздновать юбилей не хочет, и вообще после отхода от исполнения королевских обязанностей в 2017 году из-за почтенного возраста почти не появляется на публике.