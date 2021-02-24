Названа причина госпіталізації 99-річного чоловіка Єлизавети II: поки не виписують

Раніше в офіційній заяві говорилося, що випадок не екстрений, а в лікарню принца Філіпа забрали через погане самопочуття. Тепер же з'ясувалося, що його лікують від якоїсь інфекції і йому доведеться залишитися в стаціонарі ще на кілька днів.

В той самий час підкреслюється, що стан 99-річного герцога не пов'язаний з коронавірусом.

Зазначимо, що незважаючи на стриманий оптимізм Букінгемського палацу, сльози на очах сина Філіпа, принца Чарльза, викликають тривогу. Він навідав батька в лікарні в суботу і вийшов вкрай засмученим.

Зараз герцога Единбурзького лікують в лікарні короля Едуарда VII в Лондоні, куди його доставили 16 лютого. У палаці кажуть, що герцог "знаходиться в комфорті і добре реагує на лікування".

У липні 2021-го принцу Філіпу виповниться 100 років. Сам він заявляє, що святкувати ювілей не хоче, і взагалі після відходу від виконання королівських обов'язків у 2017 році через поважний вік майже не з'являється на публіці.