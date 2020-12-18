Его называли победителем: экс-участник "Холостячки" рассказал, почему "не склеилось" с Мишиной

Бывший участник шоу "Холостячка" Евгений Ковтуненко так и не дошел до финала программы, хотя многие ему сулили победу и признание от главной героини. Успешный юрист объяснил, почему же у него не сложились отношения с украинской актрисой и он вылетел из проекта. По его мнению, у него не произошло с Ксенией взаимной романтики, так называемой "химии".

"Я думаю, что не ошибки сделали результат, который вы увидели на экранах, а отсутствие взаимной химии. Мы однозначно с ней интересны друг другу как люди, личности. Но взаимной романтики, увы, не было", - рассказал Ковтуненко в интервью Viva.

По словам бывшего участника, он был уверен, что попадет в финал, но этого не случилось, так как он начал терять контакт с "холостячкой". Несмотря на то, что он вылетел из шоу - благодарен Ксении за этот опыт.

Евгений Ковтуненко остался в хороших отношениях с Ксенией Мишиной (фото: instagram.com.kov2nenko)

"Я чувствую благодарность к ней за то, что она раскрыла меня как мужчину. За ее красоту и позитив. Рядом с ней я вспомнил, какой я, когда влюбляюсь", - рассказал Евгений.

Сейчас юрист находится в хороших отношениях с Мишиной, но его сердце открыто для новых чувств и любви.

"Я не могу сказать, что очень много времени уделял раньше на поиск любви всей свей жизни, но после проекта понял, что если действительно встретятся два сердца, два человека, две любви, то ничто не помешает им быть вместе", - резюмировал Ковтуненко.

Напомним, что 18 декабря, в пятницу, состоится финал шоу "Холостячка". В нем Ксения Мишина выберет победителя проекта.

Как мы ранее писали, главная "холостячка" страны Ксения Мишина показала зрителям свою квартиру.