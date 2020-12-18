Його називали переможцем: екс-учасник "Холостячки" розповів, чому "не склеїлося" з Мішиною

Колишній учасник шоу "Холостячка" Євген Ковтуненко так і не дійшов до фіналу програми, хоча багато людей йому обіцяли перемогу та визнання від головної героїні. Успішний юрист пояснив, чому ж у нього не склалися стосунки з українською актрисою і він вилетів з проекту. На його думку, у нього не вийшло з Ксенією взаємної романтики, так званої "хімії".

"Я думаю, що не помилки зробили результат, який ви побачили на екранах, а відсутність взаємної хімії. Ми однозначно з нею цікаві один одному як люди, особистості. Але взаємної романтики, на жаль, не було", - розповів Ковтуненко в інтерв'ю Viva.

За словами колишнього учасника, він був впевнений, що потрапить у фінал, але цього не сталося, через те, що він почав втрачати контакт з "холостячкою". Незважаючи на те, що він вилетів з шоу - вдячний Ксенії за цей досвід.

Євген Ковтуненко залишився в хороших відносинах з Ксенією Мішиною (фото: instagram.com.kov2nenko)

"Я відчуваю вдячність до неї за те, що вона розкрила мене як чоловіка. За її красу і позитив. Поруч з нею я згадав, який я, коли закохуюсь", - розповів Євген.

Зараз юрист знаходиться в хороших відносинах з Мішиною, але його серце відкрите для нових почуттів і любові.

"Я не можу сказати, що дуже багато часу приділяв раніше на пошук любові всього свого життя, але після проекту зрозумів, що якщо дійсно зустрінуться два серця, дві людини, дві любові, то ніщо не завадить їм бути разом", - резюмував Ковтуненко.

Нагадаємо, що 18 грудня, в п'ятницю, відбудеться фінал шоу "Холостячка". У ньому Ксенія Мішина вибере переможця проекту.

Як ми раніше писали, головна "холостячка" країни Ксенія Мішина показала глядачам свою квартиру.